Zdravotní pojišťovny umí odpustit část dluhu za pojistné. Poradíme, kdy o to můžete požádat

Spotřebitelé s dluhem u zdravotní pojišťovny mohou za určitých podmínek požádat, aby jim byla část dluhu odpuštěna. Ne že by jim zdravotní pojišťovna prominula přímo placení dlužného pojistného, může jim však umazat část tzv. příslušenství dluhu. Tedy toho, o co původní dluh narostl kvůli nesplácení.
Pokud jste povinni platit zdravotní pojištění a prostředky pošlete pozdě nebo vůbec, začíná se vedle samotného dluhu za pojistné z této částky načítat také penále za každý kalendářní den prodlení (ve výši úroku z prodlení dle občanského zákoníku).
Zdravotní pojišťovna penále vyměřuje platebním výměrem ve správním řízení nebo je může předepsat výkazem nedoplatků. Za určitých okolností může plátce požádat o prominutí nebo snížení penále v rámci tzv. odstranění tvrdosti zákona, vysvětlila mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) Viktorie Plívová a dodala, že jde o institut, který má zmírnit nepřiměřené dopady sankce, ale je použitelný jen ve výjimečných situacích.
Jeho výjimečnost je zdůrazněna také tím, že fakticky nemá žádná hmotněprávní kritéria. Každá žádost je posuzována individuálně a pojišťovna vždy zohledňuje konkrétní okolnosti daného případu. Důležitou podmínkou pro posouzení žádosti je úhrada dlužného pojistného, upřesnila Plívová, podle které není možné, aby zdravotní pojišťovna vyhověla žádosti, pokud:
- plátce pojistného neuhradil pojistné na zdravotní pojištění splatné do dne vydání rozhodnutí o prominutí přirážky k pojistnému nebo penále,
- byl na plátce podán insolvenční návrh,
- plátce vstoupil-li do likvidace.
Ani v jiných případech však není na prominutí penále právní nárok.
Jak požádat o odstranění tvrdosti?
Podle mluvčí VZP musí být ze žádosti jasné, komu je určena, kdo ji podává, co požadujete a proč a je nutné, aby byla také podepsaná.
V žádosti byste měli srozumitelně vysvětlit, proč dluh na pojistném vznikl, co k tomu vedlo a proč je uplatnění penále ve vaší situace nepřiměřeně tvrdé.
Součástí žádosti by měly být také dokumenty, které uvedené skutečnosti dokazují. Mohou to být například lékařské zprávy, potvrzení o ztrátě zaměstnání, dokumenty dokládající mimořádnou životní situaci nebo jiné relevantní podklady. V případě, že je plátce ke dni rozhodování o žádosti zařazen v kategorii OSVČ, v kategorii zaměstnavatel nebo je právnickou osobou (která již není zaměstnavatelem, ale je podnikem dle práva EU), je nutné k žádosti o odstranění tvrdosti přiložit vyplněné Prohlášení k žádosti o odstranění tvrdosti, vyjmenovala Plívová.
Žádost o odstranění tvrdosti můžete podat přímo vy jako plátce pojistného nebo jiná oprávněná osoba (zákonný zástupce, opatrovník nebo zmocněnec na základě plné moci), a to buď písemně, ústně do protokolu či elektronicky.
Lhůta pro podání žádosti pak závisí na způsobu, jakým vám bylo penále předepsáno.
V případě penále předepsaného výkazem nedoplatků musí být žádost o odstranění tvrdosti podána nejpozději do 8 dnů od doručení výkazu nedoplatků. Pokud bylo penále vyměřeno platebním výměrem, musí být žádost podána nejpozději do dne nabytí právní moci tohoto platebního výměru (tj. do 15 dnů od doručení). Lhůta je zachována i tehdy, pokud je poslední den žádost odeslána prostřednictvím datové schránky, podána na poštu nebo doručena osobně na kterékoli pracoviště VZP, vysvětlila Plívová s tím, že pokud bylo penále vyčísleno ve vyúčtování, zákon nestanoví žádné časové omezení a vy můžete žádost podat kdykoliv. Stejná možnost platí i pro dědice, na kterého po zemřelém plátci přešla povinnost platit dluh na pojistném nebo penále.
Pojišťovna o žádosti rozhoduje zpravidla do 30 dnů od jejího doručení. Ve zvlášť složitých případech to může trvat až 60 dnů. Proti rozhodnutí není možné se odvolat.
Které důvody pojišťovna nejčastěji akceptuje?
Při posuzování žádosti o prominutí nebo snížení penále pojišťovna podle ní přihlíží např. ke zdravotním, sociálním nebo finančním problémům žadatele, k administrativním pochybením při platbě (například použití nesprávného variabilního symbolu, omylem zaslané platbě na účet jiné zdravotní pojišťovny apod.)
nebo i k mimořádným životním událostem.
Zdravotní pojišťovna také zohledňuje, jaká byla vaše dosavadní platební morálka, než dluh vznikl a lépe přistupuje k případům, kdy jde o ojedinělé pochybení u těch, kteří jinak své povinnosti dlouhodobě řádně plní.