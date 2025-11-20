Měšec.cz  »  Zálohy i penále už jen bezhotovostně. Zdravotní pojišťovny ruší pokladny

Zálohy i penále už jen bezhotovostně. Zdravotní pojišťovny ruší pokladny

Monika Veselíková
Dnes
přidejte názor

Sdílet

zdraví, nemoc,zdravotní pojištění, zdravotnictví,lékař, prevence Autor: Depositphotos

Stopku pro přijímání hotovosti nařizuje zdravotním pojišťovnám novela zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění. Nová pravidla začnou platit od začátku roku 2026. Jaké bezhotovostní způsoby pro úhradu záloh a dalších plateb zdravotní pojišťovny umožňují?

Povinnost bezhotovostního platebního styku se vztahuje na veškeré platby, tedy jak na platbu záloh, tak i na úhradu pokut či penále. Novinka se týká všech zdravotních pojišťoven, ty přitom svým pojištěncům nabízí hned několik způsobů bezhotovostních úhrad.

Klasikou jsou platební příkazy prostřednictvím internetového či mobilního bankovnictví. Pojišťovny nabádají, aby si pojištěnci při zadávání těchto plateb vždy pečlivě překontrolovali správnost vyplněných údajů, především variabilního symbolu. Chyba při jeho zadání totiž může způsobit, že se platba připíše jinému plátci, což by mohlo vést ke vzniku dluhu. Variabilním symbolem je číslo pojištěnce, zpravidla tedy vaše rodné číslo.

Potřebné údaje většinou pojišťovny zasílají spolu s výzvou k úhradě, samoplátci z řad OSVČ a OBZP najdou příslušné údaje na webech jednotlivých pojišťoven v sekci Plátci. Pozor: účet pro platbu penále a pokut je většinou odlišný od čísla účtu pro úhradu pojistného.

Minimální zálohy 2026: OSVČ díky slibům nové vlády příští rok ušetří tisíce korun Přečtěte si také:

Minimální zálohy 2026: OSVČ díky slibům nové vlády příští rok ušetří tisíce korun

Klienti Všeobecné zdravotní pojišťovny budou moci na pobočkách i nadále využívat platebních terminálů a transakci hradit kartou, ubezpečuje tisková mluvčí VZP Viktorie Plívová. Platby kartou na pobočce umí i další zdravotní pojišťovny, nemusí být ale k dispozici na všech pobočkách.

VZP na pobočkách připravuje také možnost platit přes QR kód  – ten je třeba načíst chytrým telefonem a poté se vám v bankovní aplikaci automaticky vyplní platební příkaz. Již nyní platbu prostřednictvím QR kódu přímo na přepážce umožňuje Zaměstnanecká pojišťovna Škoda. 

Pojištěnci spadající pod VOZP pak mohou pro platby mimo jiné využít i Klientský portál, obdobně lze u OBZP platit přes aplikaci VITAKARTA.

Všem zdravotním pojišťovnám lze platbu zaslat také složenkou typu A. Jak ale pojišťovny upozorňují, při platbě složenkou je třeba počítat s časovou rezervou na převod mezi poštou a bankou.

Stát bude od roku 2026 platit zdravotní pojištění jen za pečující o děti do 7 let Přečtěte si také:

Stát bude od roku 2026 platit zdravotní pojištění jen za pečující o děti do 7 let

Seriál: Změny a novinky v roce 2026
Přečtěte si všechny díly seriálu Změny a novinky v roce 2026 nebo sledujte jeho RSS
Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Monika Veselíková

Monika Veselíková

Autorka je redaktorkou serveru Měšec.cz.

Témata:

Kvíz týdne

Falešné slevy, obcházení pravidel. Poznáte, když vás e-shop tahá za nos?
1/10 otázek
Spustit kvíz

Dále u nás najdete

Generace bez osmiček. Lidem přestávají růst zuby moudrosti

Tepovač si koupil kvůli synovi a dnes čistí po celé Praze

Vyznejte se v zelí. Takhle se liší kysané od sterilovaného

Záhadný sabotér „z Prahy“ trollí ransomwarový gang

Než si dáte čokoládu, pořádně si vyčistěte zuby

OSVČ budou platit zprvu vyšší zálohy na pojistném, pak klesnou

Lide.cz jsou zpět

Diabetes prvního typu se dá léčit open-source slinivkou

Kratom už se nesmí prodávat ve večerkách

Kaufland začal vyrábět vlastní gothaj s velkým množstvím masa

Narozen v 70. letech, diagnóza mrtvice. Případů přibývá

Centrální banka koupila bitcoin a další aktiva za milion dolarů

Steam nabídne herní počítač, ovladač a VR headset

Hloubková analýza Gemini už může procházet i váš Gmail a Drive

Jak se rodilo předčasně před 50 lety? Separace a traumata

Pražské R&D centrum Cato Networks má nového šéfa

Zákazník má vždy pravdu. Opravdu?

Na internetu se pohybují houfy falešných bankovníků

Pozor na ClickFix, tento malware skoro nic nezastaví

Obchodní tajemství a jeho ochrana v podnikání

Nejžádanější na měšec.cz

Chcete nakoupit bitcoin? Využijte naši novou směnárnu!
TO CHCI
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).