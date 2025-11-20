Zálohy i penále už jen bezhotovostně. Zdravotní pojišťovny ruší pokladny

Stopku pro přijímání hotovosti nařizuje zdravotním pojišťovnám novela zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění. Nová pravidla začnou platit od začátku roku 2026. Jaké bezhotovostní způsoby pro úhradu záloh a dalších plateb zdravotní pojišťovny umožňují?
Povinnost bezhotovostního platebního styku se vztahuje na veškeré platby, tedy jak na platbu záloh, tak i na úhradu pokut či penále. Novinka se týká všech zdravotních pojišťoven, ty přitom svým pojištěncům nabízí hned několik způsobů bezhotovostních úhrad.
Klasikou jsou platební příkazy prostřednictvím internetového či mobilního bankovnictví. Pojišťovny nabádají, aby si pojištěnci při zadávání těchto plateb vždy pečlivě překontrolovali správnost vyplněných údajů, především variabilního symbolu. Chyba při jeho zadání totiž může způsobit, že se platba připíše jinému plátci, což by mohlo vést ke vzniku dluhu. Variabilním symbolem je číslo pojištěnce, zpravidla tedy vaše rodné číslo.
Potřebné údaje většinou pojišťovny zasílají spolu s výzvou k úhradě, samoplátci z řad OSVČ a OBZP najdou příslušné údaje na webech jednotlivých pojišťoven v sekci Plátci. Pozor: účet pro platbu penále a pokut je většinou odlišný od čísla účtu pro úhradu pojistného.
Klienti Všeobecné zdravotní pojišťovny budou moci na pobočkách i nadále využívat platebních terminálů a transakci hradit kartou, ubezpečuje tisková mluvčí VZP Viktorie Plívová. Platby kartou na pobočce umí i další zdravotní pojišťovny, nemusí být ale k dispozici na všech pobočkách.
VZP na pobočkách připravuje také možnost platit přes QR kód – ten je třeba načíst chytrým telefonem a poté se vám v bankovní aplikaci automaticky vyplní platební příkaz. Již nyní platbu prostřednictvím QR kódu přímo na přepážce umožňuje Zaměstnanecká pojišťovna Škoda.
Pojištěnci spadající pod VOZP pak mohou pro platby mimo jiné využít i Klientský portál, obdobně lze u OBZP platit přes aplikaci VITAKARTA.
Všem zdravotním pojišťovnám lze platbu zaslat také složenkou typu A. Jak ale pojišťovny upozorňují, při platbě složenkou je třeba počítat s časovou rezervou na převod mezi poštou a bankou.