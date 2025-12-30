Měšec.cz  »  Zbrojní průkazy budou online. Online získáte i výpis ze zbrojního listu

Zbrojní průkazy budou online. Online získáte i výpis ze zbrojního listu

Dalibor Z. Chvátal
Včera
Zbraň, střelnice Autor: Depositphotos
Zdroj: Depositphotos

Zbrojní průkazy budou od 1. 1. 2026 elektronické. Ty stávající fyzické si jejich držitelé mohou ponechat jako rekvizitu. Stávající oprávnění se automaticky převedou na elektronické zbrojní oprávnění. Je to díky novému zákonu o zbraních a střelivu, který právě platí od nového roku 2026.

Od 1. 1. 2026 zároveň Digitální a informační agentura (DIA) přístupní možnost získat ověřený výpis ze zbrojního listu (z údajů v Centrálním registru zbraní – CRZ) přes Czech POINT nebo online v Portálu občana.

Držitelé elektronického zbrojního oprávnění nebudou povinni výpis u sebe běžně nosit – střelnice se zbrojní licencí (a případně policie při kontrole účastníků honu) si budou moci oprávnění ověřit online v CRZ.

Výpis ale bude potřeba zejména při prodeji zbraně mezi fyzickými osobami nebo v situacích, kdy je nutné prokázat oprávnění subjektu bez přístupu do CRZ. Vydává se k přesnému datu a času a dokládá aktuální stav evidence; používat jej lze pouze spolu s platným dokladem totožnosti.

Policie ČR zároveň přestane zasílat pravidelné notifikace jako dosud. Upozornění na blížící se konec platnosti vybraných dokladů (např. evropského zbrojního průkazu či posudku zdravotní způsobilosti) si však bude možné nastavit v Portálu občana (SMS, e-mail, push). Ověřený výpis bude na Czech POINTu zpoplatněn, přes Portál občana bude dostupný zdarma; od února 2026 má být k dispozici i v mobilní aplikaci.

Dalibor Z. Chvátal

Dalibor Z. Chvátal

Autor se věnuje publikační činnosti v oblasti osobních financí. Specializuje se na finanční produkty, spotřebitelská témata a osobní silniční dopravu.

