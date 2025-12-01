Zboží z drogerie Teta si budou moci zákazníci z vybraných měst nechat doručit domů

Zákazníci ve vybraných městech si budou moci nechat zboží z drogerií Teta doručit domů. Novinka je důsledkem spolupráce řetězce drogerií se společností Wolt.
Chceme být zákazníkům co nejblíž, nejen na každém rohu, ale i přímo v jejich mobilním telefonu a nabídnout jim možnost expresního doručení nákupu až domů. Wolt nám pomáhá tuto vizi naplnit a doručit zákazníkovi náš kompletní sortiment během několika desítek minut tam, kde se zrovna nachází, okomentoval novinku Jan Doleček, člen vedení společnosti a personální ředitel Teta drogerie.
Objednat zboží s dovážkou bude možné přes aplikaci Wolt, kde vyberete nejbližší drogerii Teta a přidáte do košíku vybrané produkty. Po potvrzení a zaplacení objednávky kurýr zboží vyzvedne na prodejně a měl by ho doručit na zadané místo zhruba za půl hodiny (doba závisí na aktuálním vytížení dopravy v daném místě a vytížení kurýrů).
Doručení je dostupné ve všech regionech, kde rozvážková služba Wolt nyní působí. Kromě Prahy a Brna je dostupná například i v Berouně, České Lípě, Českých Budějovicích, Děčíně, Hradci Králové, v Jablonci nad Nisou, Jihlavě, Karlových Varech, v Kolíně, Liberci, Mladé Boleslavi, Olomouci, Ostravě, Pardubicích, v Plzni, Ústí nad Labem či ve Zlíně. Kompletní seznam měst najdete na webu Wolt.
Cena za dovážku není jednotná.
Obecně se pak cena za dopravu odvíjí od vzdálenosti a pohybuje se v řádu desítek korun, například po Praze začíná na 19 Kč, řekl serveru Měšec.cz Tomáš Kubík, tiskový mluvčí společnosti Wolt s tím, že pro zákazníky Wolt+ je doručení bez poplatku. Za službu Wolt+ ale měsíčně zaplatíte 99 Kč. Neplatíte pak za dopravu a můžete využít speciálních akcí pro členy. Členství je možné vyzkoušet na 30 dní bez poplatku.