Zásilkovna přiznala častější záměny balíků zasílaných přes Z-BOXy. Co chce dělat pro nápravu?

Monika Veselíková
Dnes
ZBOX zásilkovna Autor: Zásilkovna
Z-BOX v obci Jenštejn.

Ve snaze zamezit záměnám zásilek zavádí Zásilkovna několik opatření. Dočasně si také půjde přikoupit kompenzaci hodnoty ztracené zásilky za 1 Kč.

Krom doručení zboží od nejrůznějších prodejců Zásilkovna již několik let nabízí také službu Mezi námi, jejímž prostřednictvím si balíky zasílají fyzické osoby. Odeslání těchto zásilek bylo původně možné jen na podacích místech, v roce 2023 společnost službu rozšířila i na Z-Boxy.

Právě odesílání přes Z-Boxy v posledních měsících mezi klienty přepravce nabývá na popularitě – od března do října 2025 se počet těchto podání ztrojnásobil. Zvýšený zájem se ale podle společnosti promítl také do nárůstu záměn a souvisejících reklamací.

Záměny v doručování jsou pro nás naprosto nepřijatelné a špatnou kvalitu naší služby při odesílání ze Z-BOXu nemůže omluvit ani ohromný nárůst popularity a objemu zásilek. Je jenom na nás v Zásilkovně, abychom se s tím vypořádali. Omlouváme se za způsobené potíže a představujeme konkrétní opravy procesů i novinky, které situaci vrátí k našemu původnímu standardu, uvedl Erich Čomor, generální ředitel skupiny Packeta, do které patří i Zásilkovna.

První ze změn má ohlídat, aby odesílatel správně uvedl všechny údaje. Došlo proto k úpravě navádění v mobilní aplikaci, která má odesílatele vést přesněji a minimalizovat tak omyly.  Aplikace vás například výrazně upozorní na nutnost napsat na balík podací kód, což prý dnes řada lidí nedělá. Nově pak také bude třeba na zásilku připsat i jméno příjemce. 

Současně dál platí pravidlo, dle kterého se má do 1 boxu vždy vkládat jen 1 zásilka. Nehledě na to, že jich odesíláte víc najednou.

Přepravce se ale zaměřil i na samotné řidiče. Partnerští řidiči, kteří zásilky z boxů vyzvedávají, nově prošli doškolením, které sjednocuje postupy při vyzvedávání balíků. V depech vznikla nová kontrolní místa, která dále snižují možnost omylů. Úprava softwaru, se kterým pracují řidiči i depa, rovněž ztíží možnost udělat chybu, popisuje Čomor.

Vedle opatření, která mají chybám zamezit, Zásilkovna také zjednodušila proces hlášení záměny. Ty mají nově předností režim a v pracovních dnech je chce společnost vyřizovat do 24 hodin. Hlášení je nutné provést přes kontaktní formulář na webové stránce přepravce. V provozu je nyní také specializovaný softwarový nástroj, který dohledání výrazně urychlí: podle čísel zásilek vyhodnocuje, které balíky se mohly s největší pravděpodobností zaměnit.

Koho by výše uvedená opatření nepřesvědčila, může si přikoupit službu kompenzace hodnoty zásilky. Ta dosud stála 0,50 Kč za každých 100 Kč hodnoty zásilky, nyní ji ale Zásilkovna klientům nabízí za 1 Kč na celou hodnotu zásilky, maximálně ale do limitu 10 tis. Kč. Ztracené zásilky do hodnoty 300 Kč přepravce hradí automaticky.

Jak ztracené zásilky řešit u konkurenčních přepravních společností poradí článek: Hledá se balík, značka: spěchá. Přepravci radí, jak najít ztracenou zásilku

Autor aktuality

Monika Veselíková

Monika Veselíková

Autorka je redaktorkou serveru Měšec.cz.

Témata:

