Zásilkovna před Vánoci 2026 nezkrátí úložní dobu v Z-BOXech. Na vyzvednutí balíku z boxu tak budete mít před Vánoci tři kalendářní dny a v aplikaci si lhůtu můžete prodloužit o další den na celkové čtyři.
Na kamenných výdejních místech ale od 9. listopadu 2026 platí kratší lhůta. Místo běžných sedmi dnů musíte zásilku vyzvednout do čtyř dnů, kdy je provozovna otevřená. Dobu na vyzvednutí si můžete prodloužit o další dva dny. Pokud balík včas nevyzvednete, Zásilkovna ho vrátí odesílateli. Podobný krok chystá i PPL. U balíků uložených v jejích výdejnách od 23. listopadu 2026 zkrátí lhůtu ze sedmi na čtyři otevírací dny.
U Zásilkovny se zkrácená lhůta už nebude týkat zásilek, které na výdejní místo dorazí 22. prosince 2026 nebo později. U nich budete mít na vyzvednutí opět sedm dní s možností prodloužení o dalších 14. Když bude mít výdejní místo přes svátky dovolenou, lhůta se automaticky prodlouží o dobu, kdy bude zavřené.
Aby balík stihl dorazit do Vánoc, je podle Zásilkovny potřeba podat ho nejpozději v pondělí 21. prosince 2026. Při nákupu přes internet také musí do tohoto dne předat zásilku dopravci eshop.
Poslední předvánoční rozvoz do boxů, na výdejní místa i na adresy proběhne ve středu 23. prosince 2026. U balíků, které na depo dorazí až v úterý 22. prosince 2026, už firma doručení do Vánoc neslibuje. Za předvánoční přepravu po Česku Zásilkovna podle svého oznámení nezavádí sezónní příplatek.
Do Z-BOXů doručuje také Balíkovna. U jejích zásilek máte na vyzvednutí zpravidla dva pracovní dny a lhůtu si prodloužit nemůžete. Ve vlastních boxech PPL a GLS máte na vyzvednutí stejně jako u Zásilkovny tři kalendářní dny. Úložní doby jednotlivých dopravců a podmínky jejich prodloužení najdete v tabulce.
|
Dopravce a box
|
Základní lhůta
|
Prodloužení
|
Zásilkovna – Z-BOX
|
3 kalendářní dny
|
O 1 den zdarma v aplikaci
|
PPL – vlastní boxy
|
3 kalendářní dny
|
O 2 dny za 29 Kč, o 4 za 39 Kč, o 6 za 49 Kč; také za body. Opakovaně až na celkových 33 kalendářních dní.
|
PPL – AlzaBoxy
|
2 kalendářní dny
|
Nelze
|
GLS – vlastní boxy a AlzaBoxy
|
3 kalendářní dny
|
O 3 kalendářní dny na žádost
|
DPD – vlastní a vybrané partnerské boxy
|
48 hodin
|
Placeně po 24 hodinách, max. 5×
|
Balíkovna – Z-BOXy
|
Zpravidla 2 pracovní dny; do 7:00 druhého pracovního dne po uložení
|
Nelze