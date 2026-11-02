Zásilkovna mění pravidla doručování. Balík si přesměrujete na jiné místo, i když už je na cestě

Mobilní aplikace Zásilkovny nabízí uživatelům nově další funkce. Čekáte-li na balíček, který už je v přepravě, můžete ho nyní v aplikaci přesměrovat na jiné výdejní místo. Nezáleží přitom, jestli jde o ZBox nebo pobočku s výdejním místem.
Hned po otevření aplikace jsou vidět všechny zásilky k vyzvednutí, k odeslání i na cestě a celá jejich historie. Kde je zásilka, zjistí uživatel dvakrát rychleji než dosud. U každé zásilky jsou rovnou po ruce nejčastější akce, například otevření ZBoxu, prodloužení úložní doby, sdílení nebo platba dobírky. Dobírku lze zaplatit přes Apple Pay nebo Google Pay, uloženou kartou nebo QR platbou přímo z účtu, popsal další novinky Vladimír Soukup, který ve skupině Packeta, kam spadá i Zásilkovna, řídí produkt, marketing a péči o zákazníky.
Nová podoba aplikace by ale měla zjednodušit i odesílání:
Kdo posílá zásilky často, třeba při prodeji věcí z druhé ruky, ocení Zásilkovna ID. Příjemce si v profilu vytvoří vlastní QR kód se svými údaji a pošle ho odesílateli. Tomu se údaje vyplní samy a odeslání v aplikaci zabere až o 90 % méně času. Zásilku lze odeslat na tři kliknutí, opakované odeslání je až o 60 % rychlejší než dosud a příjemce lze nově vybrat přímo z kontaktů v telefonu, popsal Soukup, podle kterého je rychlejší i samotná registrace do apky nebo možnost přihlašování přes účet Apple nebo Google.
Uživatelé budou moci snadněji také vracet zásilky. Buď uživatel všechno vyřídí přímo v apce, nebo ho ta
navede na postup a pravidla konkrétního eshopu, takže je už nebude muset na stránkách hledat.
Uživatelé, kteří mají zapnuté automatické aktualizace, by měli přejít na novou verzi aplikace automaticky, ostatní by si ji měli aktualizovat ručně (je třeba mít systém Android 8.0 nebo iOS 17.0 a novější). Novou verzi Packeta zavádí postupně. Všechny uživatele by na ni měla převést nejpozději do pátku 6. listopadu, přičemž účet, přihlášení, uložené karty, oblíbená místa nebo zásilky včetně kódů k vyzvednutí se převedou automaticky.