Zaplatili za pneumatiky, e-shop zmizel. Před podvodem vás může chránit i způsob platby

Muž a žena si chtěli přes internet koupit zimní pneumatiky. Cenu včetně dopravy poslali okamžitou platbou a od prodejce dostali potvrzení objednávky. Pneumatiky ale nedorazily, obchodník přestal komunikovat a jeho web zmizel. Dohromady přišli o téměř 50 000 Kč
Jenže realizovaný bankovní převod je nevratný proces, který nelze odvolat, na rozdíl od platby kartou, kde můžete uplatnit svá práva v podobě chargebacku.
Jak poznat seriózní e-shop
Z kontaktních údajů a obchodních podmínek e-shopu musí být jasné, s kým uzavíráte smlouvu. Českého provozovatele si můžete podle IČO dohledat v registru ARES a název i sídlo porovnat s údaji na webu. Pokud si nejste jistí, telefon nebo e-mail vyzkoušejte ještě před objednávkou, třeba dotazem na dostupnost zboží a termín odeslání. Právě na prodejce se budete obracet, pokud zboží nepřijde nebo ho budete reklamovat.
Recenze mimo stránky obchodu vám pomohou zjistit, zda zákazníkům zboží chodí a jak prodejce řeší reklamace. U adres s koncovkou .cz najdete v registru CZ.NIC také datum registrace domény. Pokud e-shop uvádí mnohaletou historii, ale jeho adresa vznikla před několika dny, je důvod jeho tvrzení prověřit.
Česká obchodní inspekce zveřejňuje seznam rizikových e-shopů. Seznam ale není úplný, takže ani obchod mimo něj nemusí být bezpečný. Pokud se vám prodejce nedaří ověřit, dejte přednost zavedenému obchodu, i když má stejnou sadu pneumatik dražší.
Pokud zaplatíte kartou přímo e-shopu, můžete při nedodání zboží požádat svou banku o chargeback. Nejdřív se ale pokuste domluvit na nápravě s prodejcem. Když neuspějete nebo neodpovídá, banka se může pokusit získat peníze zpět od jeho banky. Potřebovat bude objednávku, sjednaný termín dodání a vaši komunikaci s obchodníkem. Vyřízení se řídí pravidly karetních společností, vrácení peněz tedy není automatické.
Pokud e-shop neumožňuje platbu kartou a nabízí pouze platby převodem, jedná se dnes už o nestandardní stav, kde byste měli zpozornět. Velké eshopy nabízejí platby kartou. Podezřelá je i cena, která je nižší, než běžná velkoobchodní cena. Uspoření pár set korun se tak nemusí vyplatit, u zavedených internetových obchodů je vyšší cena zboží kompenzována nulovým rizikem.