Zaměstnavatel by přispíval na stavební spoření? Sedm z deseti lidí by toho využilo

Stavební spoření aktuálně využívá 21 % Čechů a dalších 6 % si ho plánuje sjednat. Mezi lidmi ve věku 18 až 26 let je ale tento podíl výrazně vyšší, a to 26 %. Nejčastěji si lidé stavební spoření spojují s rekonstrukcí nebo pořízením bydlení.
Dvě třetiny Čechů mají se stavebním spořením nějakou zkušenost, většinou však už minulou. Zatímco 21 % lidí má stavebko nyní, 45 % jej mělo historicky. Dalších necelých 6 % si ho chce založit a 28 % ho nemá ani jeho sjednání neplánuje. Vyplývá to z průzkumu agentury Ipsos pro Asociaci českých stavebních spořitelen (AČSS).
Výrazně větší zájem o novou smlouvu průzkum zjistil mezi nejmladšími respondenty. Ve věku 18 až 26 let si stavební spoření plánuje sjednat 26 % lidí, zatímco v celé populaci je to jen zhruba 6 %. Vyšší zájem mají také lidé, kteří plánují stěhování nebo pořízení prvního vlastního bydlení.
Stavební spoření ale nepatří mezi nejpoužívanějším finanční produky pro spoření. Tím je sořicí účet používá (69 %), penzijní připojištění (29 %) a následuje stavební spoření (21 %).
Investice mimo banky uvedlo 16 % respondentů a doplňkové penzijní spoření 14 %.
Stavebko na rekonstrukci a nové bydlení
Pokud by si lidé měli prostřednictvím stavebního spoření odkládat peníze na konkrétní účel, 44 % by ho využilo na rekonstrukci bydlení a 32 % na koupi nebo výstavbu bytu či domu.
U lidí, kteří si stavební spoření teprve chtějí sjednat, je pořadí opačné: 43 % uvádí koupi či výstavbu bydlení a 38 % rekonstrukci.
Pět až šest let, což odpovídá současné 6leté vázací době stavebního spoření, považuje za ideální dobu spoření na bydlení 43 % dotázaných. Mezi současnými klienty je to 51 % a mezi lidmi, kteří si stavební spoření plánují založit, 46 %.
Rozhoduje hlavně výnos
Z odpovědí je současně patrné, že případný větší zájem o stavební spoření závisí především na tom, zda stavebko finančně obstojí proti jiným možnostem spoření.
Pokud by stavební spoření nabízelo lepší úročení než jiné spořicí produkty, 24 % lidí, kteří ho nyní nemají, by podle průzkumu uvažovalo o jeho založení. U současných klientů by lepší sazba vedla 51 % respondentů ke zvýšení vkladů.
Mezi výhodami produktu respondenti uváděli také možnost získání úvěru za výhodných podmínek a garantovanou úrokovou sazbu. U lidí, kteří si stavební spoření teprve plánují založit, označilo výhodný úvěr za důležitou výhodu 38 % dotázaných.
Příspěvek zaměstnavatele by využilo 70 % zaměstnanců
Průzkum zjišťoval také zájem o případný příspěvek zaměstnavatele na stavební spoření, obdobně jako dnes firmy přispívají například na produkty spoření na stáří.
Takovou možnost by podle odpovědí využilo 70 % zaměstnanců. U zaměstnanců, kteří si stavební spoření plánují založit, jde o 88 %
Nejčastěji by jako motivace stačil měsíční příspěvek mezi 500 a 1000 Kč, který uvedlo 31 % zaměstnanců. Příspěvek od 1001 do 2000 Kč označilo 29 % a více než 2000 Kč dalších 22 %.
Jde však zatím pouze o hypotetickou variantu zjišťovanou v průzkumu.