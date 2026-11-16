Zaměstnanecké benefity od roku 2027: Více výhod bez zdanění a možnost nových příspěvků

Oblast zdanění zaměstnaneckých benefitů se od roku 2027 opět změní. Řada volnočasových benefitů (upravených dle § 6 odst. 9 písm. d) zákona o daních z příjmů), které jsou nyní osvobozeny od daně do výše poloviny průměrné mzdy, nově bude osvobozena bez limitu.
Jde např. o příspěvek na knihy či využití knihovny zaměstnavatele, příspěvek na kulturní a sportovní akce, na využití vzdělávacích, rekreačních, tělovýchovných a sportovních zařízení nebo příspěvek na školku či obdobné zařízení péče o předškolní děti.
Příspěvek na poskytnutí rekreace a zájezdu bude z těchto benefitů vyjmut a dostane samostatný limit pro osvobození do 20 000 Kč za rok.
Zaměstnavatelé také nově budou moci svým lidem nebo jejich rodinným příslušníkům přispět i na registrované sociální služby komunitního charakteru, např. na osobní asistenci, pečovatelskou službu, tísňovou péči nebo odlehčovací službu. Tyto příspěvky (tzv. sociální benefity) nebudou mít osvobození limitované, pro zaměstnavatele však nebudou představovat daňově uznatelný náklad.
Zastropování u zdravotních benefitů (do výše průměrné mzdy, pro rok 2027 tedy do částky 51 663 Kč) naopak zůstává v platnosti. Zaměstnavatel v rámci tohoto limitu může přispět např. na úhradu pořízení zboží či služeb zdravotnického a obdobného charakteru poskytovaného zdravotnickým zařízením nebo proplatit zakoupené zdravotnické prostředky na lékařský předpis, uhradit rehabilitační a rekonvalescenční služby, vitaminové doplňky, psychologické poradenství apod.
Vybrané příspěvky od zaměstnavatele na preventivní zdravotní služby (tzv. zdravotní prevence) ale nově nebudou předmětem daně z příjmů. Budou se osvobozovat od daně podle § 6 odst. 7 ZDP a podle nového písmena f) a nebudou započítány do limitu ve výši průměrné mzdy
Pro zaměstnance to opět znamená, že z těchto příspěvků nebude platit daň ani odvádět pojistné. Zaměstnavatel si tyto příspěvky bude moci odečíst jako daňový náklad.
Poskytování zdravotních benefitů se ve smyslu zdravotní prevence rozšíří o:
- nadstandardní preventivní prohlídky,
- rozšířené onkologické screeningy (např. kolonoskopie či mamograf),
- vyšetření kardiovaskulárního rizika,
- screening diabetu u rizikových skupin,
- související zobrazovací a laboratorní vyšetření,
- vybraná očkování nehrazená z veřejného zdravotního pojištění.
Nový daňový režim naopak nebude možné uplatnit např. pro estetické zákroky v oblasti plastické chirurgie, kosmetické služby nebo zdravotní zákroky bez odpovídající odborné opory.