Záložna Artesa výrazně zvýšila úrokové sazby spoření

Dalibor Z. Chvátal
Dnes
Artesa Autor: Dalibor Z. Chvátal
Pobočka spořitelního družstva Artesa v Ostravě na ulici 28. října. (10/2016)

Spořitelní družstvo Artesa od 15. 10. 2025 výrazně zvýšilo úrokové sazby na svých termínovaných vkladech. Úrokové sazby spořicího účtu jsou beze změn.

Nejvyšší úrokovou sazbu 4,60 % p.a. dostanete u 5letého termínovaného vkladu, ale i další úložní lhůty jsou nově už nad 4 % p.a.

Vyšší spoluúčast vkladatele na riziku

Artesa je spořitelním družstvem, resp. družstevní záložnou, takže zde platí takzvaná spoluúčast vkladatele/družstevníka na riziku. Samotný termínovaný vklad je samozřejmě ze zákona pojištěný.

Povinný základní členský vklad je 1000 Kč a vrací se. Na vklad se uplatní tzv. „Pravidlo 1:10“, ale tento členský vklad není pojištěn.

Příklad: Na spoření ve výši 1 mil. Kč je potřeba vložit dalších 100 000 Kč do základního kapitálu družstva, jako neúročený a nepojištěný členský vklad. Zhodnocení členského vkladu totiž závisí na hospodaření družstva a není garantováno.

Členský vklad je vyplacen buď po žádosti o snížení, a to maximálně o 20 % jeho původní výše každý rok, anebo po ukončení členství. Výplata pak probíhá formou vypořádacího podílu do 3 měsíců od schválení účetní závěrky za rok, kdy členství zaniklo. V krajním případě tento proces může trvat i více jak 18 měsíců. (Příklad: Členství zanikne v lednu 2026, účetní závěrka za rok 2026 je schválena v červnu 2027 a do 3 měsíců nastane výplata, tj. v září 2027)

Termínovaný vklad Artesa Standard

Výše vkladu [Kč]
0 – neomezeno
1 měsíc 0.05 %
2 měsíce 0.25 %
6 měsíců 3,60 %
1 rok 4 → 4,50 %
2 roky 3,70 → 4,20 %
3 roky 3,50 → 4,10 %
4 roky 3,60 → 4,50 %
5 let 3,60 → 4,60 %

Termínovaný vklad Artesa Bonus

Úrokový výnos včetně úrokového bonusu je připisován na běžný účet s roční periodou v den výročí vkladu. V průběhu vkladového období můžete v den výročí vkladu v souhrnu vybrat až 1/2 prostředků z počáteční výše vkladu. 

Pozor, za kalendářní rok, ve kterém uskutečníte z tohoto produktu výběr, ztratíte nárok na bonusovou úrokovou sazbu, která činí 1 % z uvedené úrokové sazby.

Doba uložení Výše vkladu [Kč]
0 – neomezeno
3 roky 3,50 → 4,10 %
4 roky 3,60 → 4,50 %
5 let 3,60 → 4,60 %

Termínovaný vklad Artesa Premium

Úrokový výnos je vyplacen předem na váš běžný účet a můžete s ním okamžitě nakládat.

Doba uložení Výše vkladu [Kč]
0 – neomezeno
1 rok 4 → 4,50 %
2 roky 3,70 → 4,10 %
4 roky ,.05 %
5 let 2,05 %

Aktuální data pro říjen 2025

Srovnávač spořicích účtů

TOP nabídky bez podmínek investování od 3 % p.a.

  • 4,25 % p.a. Artesa, spořitelní družstvo
  • 4,06 % p.a. Partners Banka
  • 4,01 % p.a. mBank
  • 4 % p.a. Raiffeisenbank
  • 3,60 % p.a. Všeobecná úverová banka
  • 3,58 % p.a. TRINITY BANK
  • 3,50 % p.a. Komerční banka
  • 3,25 % p.a. ČSOB, Fio banka, Oberbank
  • 3,15 % p.a. UniCredit Bank
  • 3,06 % p.a. Partners Banka
  • 3,01 % p.a. mBank
  • 3 % p.a. Banka CREDITAS

Srovnávač termínovaných vkladů

TOP nabídky bez podmínek investování od 3 % p.a.

  • 4,60 % p.a. Artesa, spořitelní družstvo
  • 3,50 % p.a. J&T BANKA
  • 3,40 % p.a. MONETA Bank
  • 3,35 % p.a. Inbank
  • 3,30 % p.a. Banka CREDITAS
  • 3,25 % p.a. Peněžní dům
  • 3,20 % p.a. Air Bank, UniCredit Bank

Srovnávač vkladních knížek

Max. dosažitelná sazba je 0,50 % p.a.






