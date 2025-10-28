Záložna Artesa výrazně zvýšila úrokové sazby spoření

Spořitelní družstvo Artesa od 15. 10. 2025 výrazně zvýšilo úrokové sazby na svých termínovaných vkladech. Úrokové sazby spořicího účtu jsou beze změn.
Nejvyšší úrokovou sazbu 4,60 % p.a. dostanete u 5letého termínovaného vkladu, ale i další úložní lhůty jsou nově už nad 4 % p.a.
Vyšší spoluúčast vkladatele na riziku
Artesa je spořitelním družstvem, resp. družstevní záložnou, takže zde platí takzvaná spoluúčast vkladatele/družstevníka na riziku. Samotný termínovaný vklad je samozřejmě ze zákona pojištěný.
Povinný základní členský vklad je 1000 Kč a vrací se. Na vklad se uplatní tzv. „Pravidlo 1:10“, ale tento členský vklad není pojištěn.
Příklad: Na spoření ve výši 1 mil. Kč je potřeba vložit dalších 100 000 Kč do základního kapitálu družstva, jako neúročený a nepojištěný členský vklad. Zhodnocení členského vkladu totiž závisí na hospodaření družstva a není garantováno.
Členský vklad je vyplacen buď po žádosti o snížení, a to maximálně o 20 % jeho původní výše každý rok, anebo po ukončení členství. Výplata pak probíhá formou vypořádacího podílu do 3 měsíců od schválení účetní závěrky za rok, kdy členství zaniklo. V krajním případě tento proces může trvat i více jak 18 měsíců. (Příklad: Členství zanikne v lednu 2026, účetní závěrka za rok 2026 je schválena v červnu 2027 a do 3 měsíců nastane výplata, tj. v září 2027)
Termínovaný vklad Artesa Standard
|ní
|Výše vkladu [Kč]
|0 – neomezeno
|1 měsíc
|0.05 %
|2 měsíce
|0.25 %
|6 měsíců
|3,60 %
|1 rok
|4 → 4,50 %
|2 roky
|3,70 → 4,20 %
|3 roky
|3,50 → 4,10 %
|4 roky
|3,60 → 4,50 %
|5 let
|3,60 → 4,60 %
Termínovaný vklad Artesa Bonus
Úrokový výnos včetně úrokového bonusu je připisován na běžný účet s roční periodou v den výročí vkladu. V průběhu vkladového období můžete v den výročí vkladu v souhrnu vybrat až 1/2 prostředků z počáteční výše vkladu.
Pozor, za kalendářní rok, ve kterém uskutečníte z tohoto produktu výběr, ztratíte nárok na bonusovou úrokovou sazbu, která činí 1 % z uvedené úrokové sazby.
|Doba uložení
|Výše vkladu [Kč]
|0 – neomezeno
|3 roky
|3,50 → 4,10 %
|4 roky
|3,60 → 4,50 %
|5 let
|3,60 → 4,60 %
Termínovaný vklad Artesa Premium
Úrokový výnos je vyplacen předem na váš běžný účet a můžete s ním okamžitě nakládat.
|Doba uložení
|Výše vkladu [Kč]
|0 – neomezeno
|1 rok
|4 → 4,50 %
|2 roky
|3,70 → 4,10 %
|4 roky
|,.05 %
|5 let
|2,05 %
Aktuální data pro říjen 2025
Srovnávač spořicích účtů
TOP nabídky bez podmínek investování od 3 % p.a.
- 4,25 % p.a. Artesa, spořitelní družstvo
- 4,06 % p.a. Partners Banka
- 4,01 % p.a. mBank
- 4 % p.a. Raiffeisenbank
- 3,60 % p.a. Všeobecná úverová banka
- 3,58 % p.a. TRINITY BANK
- 3,50 % p.a. Komerční banka
- 3,25 % p.a. ČSOB, Fio banka, Oberbank
- 3,15 % p.a. UniCredit Bank
- 3,06 % p.a. Partners Banka
- 3,01 % p.a. mBank
- 3 % p.a. Banka CREDITAS
Srovnávač termínovaných vkladů
TOP nabídky bez podmínek investování od 3 % p.a.
- 4,60 % p.a. Artesa, spořitelní družstvo
- 3,50 % p.a. J&T BANKA
- 3,40 % p.a. MONETA Bank
- 3,35 % p.a. Inbank
- 3,30 % p.a. Banka CREDITAS
- 3,25 % p.a. Peněžní dům
- 3,20 % p.a. Air Bank, UniCredit Bank
Srovnávač vkladních knížek
Max. dosažitelná sazba je 0,50 % p.a.