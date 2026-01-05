Zálohy na zdravotní pojištění se zvýší i pro osoby bez zdanitelných příjmů. Kdy je nová záloha splatná

Zálohy na zdravotní pojištění musí vedle zaměstnanců a živnostníků hradit také osoby bez zdanitelných příjmů. V praxi může jít o nezaměstnané, kteří nejsou evidovaní na pracáku, ženy v domácnosti i osoby s příjmy z DPP a DPČ pod určitou mez. Ti všichni musí od ledna 2026 počítat s vyšší platbou.
Osobou bez zdanitelných příjmů, takzvanou OBZP, se stanete v momentě, kdy celý 1 kalendářní měsíc nemáte příjmy ze zaměstnání, samostatné výdělečné činnosti nebo za vás zdravotní pojištění neplatí stát.
Záloha, kterou by měli OBZP zdravotní pojišťovně posílat, se pak vypočte jako 13,5 % z aktuální výše minimální mzdy pro daný rok, případně se zaokrouhlí na celé koruny nahoru.
Minimální mzda je pro rok 2026 stanovená na 22 400 Kč, záloha na zdravotní pojištění pro OBZP tedy dělá 3024 Kč měsíčně.
Nová výše záloh se přitom hradí již od lednové splátky. Obecně pak mají zálohy na zdravotní pojištění splatnost do 8. dne následujících kalendářního měsíce. To znamená, že lednovou zálohu by měla mít vaše zdravotní pojišťovna na účtu nejpozději do 8. února.
Zároveň ale platí, že pokud den splatnosti připadne na sobotu, neděli nebo svátek, posouvá se termín splatnosti na následující pracovní den. Pro letošek tedy na pondělí 9. 2. 2026.
Hodí se vědět!
