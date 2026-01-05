Měšec.cz  »  Zálohy na zdravotní pojištění se zvýší i pro osoby bez zdanitelných příjmů. Kdy je nová záloha splatná

Zálohy na zdravotní pojištění se zvýší i pro osoby bez zdanitelných příjmů. Kdy je nová záloha splatná

Monika Veselíková
5. 1. 2026
přidejte názor

Sdílet

6.6.25 /3x/ Žebřík, nárůst, graf, zvýšení Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Ilustrační obrázek

Zálohy na zdravotní pojištění musí vedle zaměstnanců a živnostníků hradit také osoby bez zdanitelných příjmů. V praxi může jít o nezaměstnané, kteří nejsou evidovaní na pracáku, ženy v domácnosti i osoby s příjmy z DPP a DPČ pod určitou mez. Ti všichni musí od ledna 2026 počítat s vyšší platbou.

Osobou bez zdanitelných příjmů, takzvanou OBZP, se stanete v momentě, kdy celý 1 kalendářní měsíc nemáte příjmy ze zaměstnání, samostatné výdělečné činnosti nebo za vás zdravotní pojištění neplatí stát.

Dlužit můžete na daních i za popelnice. Jak si dluh vůči státu zkontrolovat? Přečtěte si také:

Dlužit můžete na daních i za popelnice. Jak si dluh vůči státu zkontrolovat?

Záloha, kterou by měli OBZP zdravotní pojišťovně posílat, se pak vypočte jako 13,5 % z aktuální výše minimální mzdy pro daný rok, případně se zaokrouhlí na celé koruny nahoru.

Minimální mzda je pro rok 2026 stanovená na 22 400 Kč, záloha na zdravotní pojištění pro OBZP tedy dělá 3024 Kč měsíčně.

Nová výše záloh se přitom hradí již od lednové splátky. Obecně pak mají zálohy na zdravotní pojištění splatnost do 8. dne následujících kalendářního měsíce. To znamená, že lednovou zálohu by měla mít vaše zdravotní pojišťovna na účtu nejpozději do 8. února.

Zároveň ale platí, že pokud den splatnosti připadne na sobotu, neděli nebo svátek, posouvá se termín splatnosti na následující pracovní den. Pro letošek tedy na pondělí 9. 2. 2026.

Hodí se vědět!

Další změny – od daní, penzí až po dávky či novinky pro rodiče – které přinesl rok 2026, shrnujeme v následujícím článku:

Změny a novinky od roku 2026 v kostce Přečtěte si také:

Změny a novinky od roku 2026 v kostce

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Monika Veselíková

Monika Veselíková

Autorka je redaktorkou serveru Měšec.cz.

Témata:

Kvíz týdne

Mění se penze, dávky i pravidla pro brigádníky či rodiče. Víte, co je v roce 2026 jinak a co vás čeká?
1/16 otázek
Spustit kvíz

Dále u nás najdete

Nastoupili jste loni na novou pozici v IT? Tak byste měli dostat přidáno

Velký manuál k paušální dani OSVČ pro rok 2026

Mzdové účetnictví v roce 2025 aneb krátké ohlédnutí

Jak se liší příjmy v Rakousku?

Rok 2025 ve startupech: Češi si věří jako globální hráči

Vánočnímu vysílání vládly pohádky ČT s miliony diváků

Přinášíme 10 zajímavých příběhů podnikatelů za rok 2025

Euforie z AI naráží na tvrdou realitu kybernetických hrozeb

České čipy v roce 2025: Špičkový čip z Prahy jde do výroby

Nenabízíte preferovaný způsob doručení? Zákazníci opustí košík

Jak na daň z nemovitých věcí v roce 2026?

Jak jsme se „nechali podvést“ a útočníkům zrušili web

eGovernment 2025: eDoklady a digitalizace „pod Babišem“

Šest užitečných funkcí Chromu, které snadno přehlédnete

Pro stavbu optiky v malých obcích není příznivá situace

Bitcoinoví těžaři uzavřeli nejúspěšnější rok v historii

Startupy loni inkasovaly 13,5 miliard, většinu tři největší

Změny, které přináší rok 2026 do oblasti zaměstnávání

Cesta ohňostrojů: Od zahánění zlých duchů až k dronům

Změny a novinky od roku 2026 v kostce

Nejžádanější na měšec.cz

Chcete nakoupit bitcoin? Využijte naši novou směnárnu!
TO CHCI
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).