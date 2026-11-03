Zalando chystá nákupy v jiných e-shopech. Objednávku vyřídí umělá inteligence

Zalando chce ve své aplikaci umožnit nákupy i v internetových obchodech, jejichž zboží samo neprodává. Službu Zalando Extended představilo 3. 11. 2026. Objednávku má jménem zákazníka dokončit AI agent, tedy program schopný provádět jednotlivé kroky nákupu. Vy byste tak kvůli výběru zboží z jiného e-shopu nemuseli opouštět aplikaci Zalanda.
Prvním partnerem je Westwing, který prodává nábytek a další vybavení domácnosti. Spolupráce začala už letos. Ve vybraných zemích se jeho výrobky objevují ve vyhledávání a katalogu Zalanda, při nákupu ale zákazník zatím přechází na stránky Westwingu.
Od roku 2027 má objednávku přímo v aplikaci vyřídit agent Zalanda. Firma chce začít u rozměrného vybavení domácnosti a postupně přidávat další sortiment z jiných internetových obchodů.
Zapojené e-shopy podle Zalanda nebudou muset složitě propojovat své systémy s jeho platformou ani měnit vlastní logistiku. Přístup k zákazníkům Zalanda mají získat právě díky tomu, že nákup u nich obstará AI agent. Vedle prodeje budou mít také možnost platit si na platformě reklamu. Rozšíření nabídky má Zalandu přinést další příjmy z reklamy zboží jiných obchodníků.
Zalando už používá nákupního asistenta, se kterým mohou zákazníci běžným jazykem probírat, co hledají. Podle firmy jej letos navštívilo přes 22 milionů unikátních uživatelů. Nový agent má na tuto zkušenost navázat dokončováním nákupů mimo vlastní nabídku. Podle agentury Reuters se obchodníci snaží podobné nástroje zavádět i proto, že lidé stále častěji využívají AI k porovnávání cen, ověřování dostupnosti a doporučování výrobků.
Zveřejněné oznámení ale zatím neuvádí termín spuštění pro Česko ani úplný seznam zemí, kde bude služba dostupná. Není ani jasné, kdo bude objednávku a platbu schvalovat nebo přes koho řešit vrácení zboží.