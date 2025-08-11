Zákon nově omezuje, jako pokutu vám může dodavatel napařit za předčasné ukončení smlouvy

Ochrana spotřebitele v oblasti energetiky je od srpna silnější. Mohou za to změny vyplývající z novely energetického zákona označované jako Lex OZE III.
Zákon tak od začátku letošního srpna například omezuje výši pokuty, kterou vám může dodavatel energií naúčtovat za předčasné ukončení smlouvy sjednané na dobu určitou s pevnou cenou. Smluvní pokuta nově nesmí překročit 40 % z částky, kterou byste zaplatili za dodávky elektřiny nebo plynu do řádného konce smlouvy, pokud byste ji předčasně neukončili.
ERÚ při projednávání novely navrhoval hranici pokuty ještě nižší. Přesto vítáme, že energetický zákon nyní pokuty pro tyto případy zastropoval, dosud je totiž neomezoval vůbec. Setkávali jsme se také s případy, kdy si dodavatelé k pokutám připočítali ještě vysoké náhrady škody. V součtu pak za předčasné ukončení smlouvy požadovali desetitisíce i u relativně nízkých odběrů. Nově takový postup nebude možný, vysvětlila Markéta Zemanová, členka Rady Energetického regulačního úřadu (ERÚ).
Kromě toho také nově platí, že mají spotřebitelé právo na to, aby jim dodavatel energií byl schopen poskytnout obsah smlouvy po celou dobu jejího trvání. Nyní musí dodavatel na takovou vaši žádost zareagovat do 15 dnů a obsah smlouvy vám zaslat v papírové nebo elektronické podobě (dle vašeho přání).
Ač se to zdá neuvěřitelné, někteří dodavatelé doteď zneužívali nedostatečné právní úpravy a spotřebitelům, kteří smlouvy neměli k dispozici, odmítali jejich obsah poskytnout. Spotřebitelé se pak těžko dostávali k základním informacím, například kdy a za jakých podmínek mohou smlouvu vypovědět, okomentovala další změnu Zemanová.
Novela zákona také upravila pravidla, která se aplikují v případě, že chcete reklamovat vyúčtování. Nyní platí, že dodavatel musí případnou reklamaci vyřídit do 15 dnů od jejího doručení. (Pokud byste ale reklamovali související služby – typicky výši spotřeby, kdy je třeba součinnosti provozovatele distribuční soustavy - lhůta může být delší.)
V případě, že by dodavatel lhůtu propásl, můžete po něm chtít penále (až do výše 5 tis. Kč). Na penále mají spotřebitelé nárok i v případě, že se dodavatel zpozdí i se zasláním samotného vyúčtování. Kromě penále se můžete také domáhat náhrady škody, která vám kvůli prodlení vznikla.
Nově také musí dodavatel energií oznamovat změnu ceny i v případě, že ji snižuje. Dosud se tato jeho povinnost informovat nejdéle 30 dnů předem vztahovala jen na případy, kdy cenu elektřiny nebo plynu zvyšoval.
Novela rozšířila i kompetence ERÚ. Energetický zákon definuje novou překážku pro nepoctivé žadatele o licenci v podobě tzv. cejchu dodavatele. To pomůže předcházet řetězení licencí v rukách nespolehlivých subjektů a osob. Licenci ERÚ nevydá například dodavatelům, kteří v minulosti ukončili činnost a poslali své zákazníky k dodavateli poslední instance. Odmítnuti budou také ti, kterým byla zrušena licence pro porušování zákona, vysvětlil novinku také Jan Šefránek, předseda ERÚ, podle kterého zákon zároveň prohlubuje možnosti ERÚ v oblasti monitoringu maloobchodního trhu, protože obchodníci nově musí ERÚ např. reportovat ceny veškerých veřejných nabídek elektřiny a plynu apod.
Díky novému zmocnění zahrneme do našeho srovnávače nabídek všechny produkty na trhu. Zároveň připravujeme zveřejňování indikativních cen. Ty budou ukazovat férovou cenovou hladinu a poslouží spotřebiteli jako další nástroj pro jeho rozhodování. Chceme dát spotřebitelům do rukou nástroje, díky kterým mohou být aktivnější, a snadněji tak najdou nejvýhodnější nabídku, dodal Šefránek.