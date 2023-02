Zákon "Lex Ukrajina" prošel Sněmovnou. Takto se zřejmě změní sociální dávky pro uprchlíky

Autor: Depositphotos

Poslanecká sněmovna schválila 24. února 2023 novelu zákona nazvaného Lex Ukrajina V., která chce zpřísnit pravidla výplat humanitárních dávek pro ukrajinské uprchlíky. Nově by měly být navázány na výši životního minima a bude možné o ně požádat pouze on-line. Dávku také nedostane každý. Zákon ještě musí schválit Sněmovna a podepsat prezident.





Podle této novely budou uprchlíci od 1. července 2023 dostávat humanitární dávku ve výši českého životního minima už od 1. měsíce po příchodu do ČR, a to nejdéle 150 dní, což je 5 měsíců. Poté už bude Úřad práce prověřovat, jaké mají uprchlíci příjmy, a to nejen z českých zdrojů, ale také ze zahraničí. Jestliže se ukáže, že žadatel má dostatek finančních prostředků pro své základní potřeby a bydlení, nebude mít na dávky nárok. Po 150 dnech uprchlíkům také skončí nárok na bezplatné ubytování a nové si budou muset zajistit sami vlastními silami.





Na co budou mít uprchlíci nově nárok? Aktuální výše životního minima je v České republice:

4860 Kč pro dospělé od 18 let,

pro dospělé od 18 let, 3490 Kč pro děti a dospívající do 18 let,

pro děti a dospívající do 18 let, 3490 Kč pro nezaopatřené studenty ve věku od 15 do 26 let.

V případě ukrajinských uprchlíků budou výše dávek totožné, s výjimkou:

Dětí ve věku od 6 do 10 let, které dostanou 1,2násobek částky 3490 Kč, tedy 4188 Kč .

. Invalidních osob, držitelů průkazu osvědčující zdravotní postižení, který byl vydán na Ukrajině a lidí, kteří byli uznáni za osoby zdravotně postižené okresní správou sociálního zabezpečení, ti dostanou 1,5násobek životního minima. Například zletilá osoba tedy bude mít nárok na 7290 Kč.

Smyslem změn je lépe zacílit pomoc. Měla by se dostat především k těm, kteří jsou nejvíce zranitelní, říká ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL). Podle jeho vyjádření se většině uprchlíků z Ukrajiny podařilo najít si práci a začlenit se do české společnosti.

V tomto ohledu patří velký dík nejen solidárním domácnostem, ale i firmám, neziskovkám a vůbec všem, kteří pomáhají. Od začátku války si u nás dokázalo najít práci zhruba 190 tisíc uprchlíků. Od firem víme, že jsou s těmito zaměstnanci velmi spokojeni. Obsazují se velmi často právě pracovní místa, která byla dlouhodobě neobsazená, dodal ministr.

Na rozdíl od současnosti bude humanitární dávka v případě potřeby navýšena o příspěvek na bydlení. Znamená to, že se humanitární dávky navýší o započitatelné náklady na bydlení. Uprchlíci s dočasnou ochranou tedy budou nově dostávat nejen prostředky na zajištění živobytí, ale také na bydlení, musí však prokázat, že nemají možnost zajistit si práci a výdělek. Konkrétní částky však teprve vymezí samostatné nařízení vlády.

Příspěvky pro solidární domácnosti se budou vyplácet v nezměněné podobě ještě do června 2023, ale pak už budou moct dostávat příspěvky od státu pouze ti, kdo ubytují uprchlíky pod svou vlastní střechou a budou s nimi společně žít pod jednou střechou. Doposud je jejich výše 3000 Kč za ubytovanou osobu a měsíc, maximálně však 9000 Kč za 3 a více osob.

Dávky na ubytování uprchlíků, kterým lidé poskytnou k užívání samostatnou domácnost, už se podle novely vyplácet nebudu. Příspěvky pro solidární domácnosti bude Úřad práce vyplácet do června 2023, poté na ně navážou změněné humanitární dávky.