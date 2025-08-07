Základní úroková sazba ČNB zůstává na 3,50 % p.a. Vyznejte se v názvosloví, co to pro vás znamená

Bankovní rada ČNB na svém dnešním jednání ponechala úrokové sazby na stávající úrovni. Dvoutýdenní repo sazba (2T repo sazba) tak zůstává na 3,50 % p.a., diskontní sazba na 2,50 % p.a a lombardní sazba na 4,50 % p.a.
Vyznejte se v názvosloví
Dvoutýdenní repo sazba (2T repo sazba)
Jde o základní, klíčovou úrokovou sazbu ČNB, kterou regulátor používá jako limitní úrokovou sazbu pro své repo operace, jimiž ovlivňuje krátkodobé tržní úrokové sazby. Podle této sazby banky nastavují typicky úrokové sazby depozitních produktů (spořicí účty, termínované vklady, platební účty).
Repo operace provádí ČNB obvykle 3× týdně formou tendrů s variabilní sazbou. Vyhlášená 2T repo sazba slouží jako maximální sazba, za kterou mohou být banky v tendru uspokojovány.
Překlad: Banky mají většinou víc peněz, než zrovna potřebují (říká se tomu „přebytek likvidity“). ČNB jim proto nabízí možnost tyto peníze u ní na 2 týdny „zaparkovat“. ČNB si je od nich půjčí a dá jim za to dočasně nějaké cenné papíry jako záruku (např. státní dluhopisy).
Dopředu se domlouvá, že po 2 týdnech si peníze vymění zpět. ČNB vrátí bance původní částku i s úrokem podle repo sazby, a banka vrátí ČNB ty cenné papíry.
Díky tomu může ČNB ovlivnit, kolik peněz je v oběhu a jak drahé jsou úvěry – tedy jak moc se ekonomika „roztáčí“ nebo „brzdí“.
Půjčka bankám přes aukci
Tyto operace/půjčky probíhají formou aukce. ČNB vždy dopředu oznámí 2týdenní repo sazbu, což je nejvyšší možná sazba, za kterou je ochotná bankám zaplatit. Banky pak nabízejí, za jakou sazbu by byly ochotné své peníze ČNB půjčit – která banka nabídne nižší úrokovou sazbu, má větší šanci uspět.
Vítězové aukce se vybírají podle tzv. americké aukce: ČNB vybírá nabídky od nejnižší nabídnuté úrokové sazby směrem nahoru, dokud si „nevypůjčí“ tolik peněz, kolik zrovna potřebuje (podle toho, kolik je v systému volných peněz).
Diskontní sazba
Za diskontní sazbu si komerční banky likviditu u centrální banky v depozitní facilitě přes noc ukládají.
Překlad: Když mají banky na konci dne peníze navíc, které zrovna nepotřebují, můžou je dát na „noc“ do ČNB, a ta jim za to zaplatí úrok – právě podle této diskontní sazby.
Lombardní sazba
Za lombardní sazbu si komerční banky mohou přes noc likviditu od ČNB půjčit oproti poskytnuté zástavě v rámci zápůjční facility.
Překlad: Banky musejí dát ČNB za tu půjčku něco do zástavy, třeba státní dluhopisy. Je to tedy taková krátkodobá půjčka „na noc“ s úroky, která bance pomůže, když jí dočasně chybí hotovost. Jde o nejdražší z úrokových sazeb ČNB, takže si banky musejí předem rozmyslet, jestli si takovou půjčku vezmou.