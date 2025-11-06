Základní úroková sazba ČNB je beze změn. Úrokové sazby spoření by proto nemusely klesat

Česká národní banka (ČNB) na svém dnešním zasedání ponechala úrokové sazby beze změny na úrovni 3,50 %. Tento krok odpovídá očekáváním analytiků i aktuálnímu ekonomickému vývoji, kdy centrální banka upřednostňuje stabilitu a vyčkává na další vývoj inflace a ekonomiky.
Úroková sazba zůstává už od května na úrovni 3,50 % a je tak o 150 bazických bodů vyšší než analogická sazba ECB, komentuje Petr Dufek, hlavní analytik skupiny CREDITAS.
Podle analytiků ČNB pokračuje v nastavené měnové politice, která je stále obezřetná vzhledem k proinflačním rizikům, jako jsou rostoucí ceny služeb, rychlý růst mezd a vysoké ceny nemovitostí.
Inflace ve službách se ale stále drží nad 4 %, což je jedním z hlavních problémů, které ČNB musí řešit. K meziročnímu poklesu spotřebitelské inflace za září na 2,30 % (data za říjen ještě nejsou k dispozici) významně přispěly klesající ceny energií. Bez tohoto vlivu by inflace byla vyšší (cca 3,30 %), to naznačuje, že inflace není ještě pod kontrolou.
Nová makroekonomická prognóza ČNB přináší mírné snížení očekávaného růstu HDP pro letošní a příští rok. Centrální banka také předpokládá, že koruna bude vůči euru v letech 2026 a 2027 na stabilní úrovni 24,60 EUR/CZK.
Ačkoliv nejsou očekávány žádné změny sazeb do konce letošního roku, ČNB by mohla na příštím zasedání přehodnotit svůj přístup, pokud se proinflační rizika projeví silněji. Podle poslední prognózy se však centrální banka i nadále soustředí na stabilitu a vyčkávání na vyjasnění ekonomického vývoje, což bude určovat její politiku v roce 2026.
Stabilita úrokových sazeb ze strany ČNB je aktuálně nejpravděpodobnějším scénářem nejen pro závěr letošního roku, ale i pro celý rok 2026. Samozřejmě s přihlédnutím k možným pro i protiinflačním rizikům v roce 2026. To, že by expanzivnější fiskální politika v příštím roce dohnala ČNB k mírnému zvýšení úrokových sazeb ze současných úrovní, však nelze zcela vyloučit, komentuje Miroslav Novák, hlavní analytik skupiny Citfin.
Ponechání základní úrokové sazby na stávající hodnotě je pro spotřebitele dobrou zprávou. Banky díky tomu nemají nějaké zásadní důvody s úrokovými sazbami spoření hýbat směrem dolů, minimálně do dalšího zasedání bankovní rady. Je zde proto vysoký předpoklad, že banky nadále budou prodlužovat některé akční nabídky překračující 3,50 % p.a.
Průměrná úroková sazba na nových spořicích účtech byla v září 2,41 % p. a., což je o 0,06 procentního bodu více než v červnu. I velké banky dnes nabízejí úročení srovnatelné s dvoutýdenní repo sazbou ČNB, dvě dokonce mírně nad 3,50 %. Při očekávané inflaci okolo 2,5 % tak mohou střadatelé dosáhnout i kladného reálného výnosu po zdanění, uzavírá komentáře Vojtěch Šmajer, analytik OVB Allfinanz.