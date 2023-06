Žádosti o důchod, které jsou ve skluzu, vyřídíme do konce června, slibuje ČSSZ

Česká správa sociální zabezpečení (ČSSZ) slibuje, že by se mělo jejím úředníkům podařit vyřídit žádosti o řádný i předčasný důchod, které mají zpoždění nad zákonnou dobu 90 dní, do konce června 2023.





Ještě v polovině května bylo v pásmu nad 90 dnů celkem 22,4 tisíce žádostí o starobní důchod, z nichž 18 tisíc žádostí se týkalo předčasného důchod. Nyní, o měsíc později, k datu 16. června už zůstává nevyřízených „jen“ 12,5 tisíce žádostí o starobní důchod. Z nich 6325 žádostí je o předčasný starobní důchod.





ČSSZ se tak daří zpracovat cca 1952 žádostí denně.

K polovině června tak zůstalo po zákonné lhůtě 90 dnů v oblasti vnitrostátních důchodů aktuálně nezpracováno :

2012 řádných starobních důchodů,

6325 předčasných starobních důchodů,

1896 vdovských/vdoveckých důchodů,

2141 invalidních důchodů a

143 sirotčích důchodů.

Pokud během následujících pracovních dnů zbývajících do konce června nenastanou žádné nepředvídatelné překážky a zaměstnanci zpracují alespoň cca 1600 případů denně, podaří se do konce června zpracovat přibližně 20 tisíc případů a celou situaci tak stabilizovat, uvádí Česká správa sociálního zabezpečení ve svém prohlášení. Dodává, že se tak daří i přes enormní množství žádostí z posledního čtvrtletí roku 2022, kdy téměř 97 tisíc podaných žádostí o důchod znamenalo dvojnásobek oproti stejnému období roku 2021.

Za poslední tři měsíce v roce 2022 lidé podali bezmála 100 tisíc žádostí o důchod (řádný i předčasný). Přitom obvyklý počet podaných žádostí se ročně pohybuje kolem 200 tisíc. Přelom roku 2022 a 2023 tedy představoval pro úředníky ČSSZ enormní zátěž.

Velká část žadatelů o předčasný starobní důchod nepožadovala jeho výplatu. To znamená, že je nutné takovou žádost vlastně zpracovat dvakrát, respektive vyhotovit dvě rozhodnutí. Jedno, kterým je důchod přiznán, a následně druhé, kterým je uvolněna výplata a přepočteno krácení, poté co žadatel ukončí zaměstnání. Do období na přelomu roku 2022 a 2023 se sešly i žádosti o tzv. výchovné, kterých na ČSSZ dorazilo cca 40 tisíc.

ČSSZ uvádí, že momentálně vyřízení žádostí o důchod překračuje zákonnou 90denní lhůtu o 9 dnů.

Pokud jste podali v uplynulých měsících žádost o starobní důchod a uplynulo už více než 90 dní, aniž byste obdrželi rozhodnutí, urgujte svůj nárok zejména tehdy, pokud žádáte zároveň důchod i jeho výplatu. ČSSZ uvádí, že tyto nároky vyřídí přednostně.