Zadlužení Čechů se přehouplo přes 3 biliony Kč. Hlavně kvůli hypotékám

Zadlužení obyvatel se vůbec poprvé v historii dostalo přes hranici 3 bilionů Kč.

Meziročně vzrostlo o 407 mld. Kč, což je více než 15% růst. Informace vyplývají ze zprávy společnosti CRIF – Czech Credit Bureau, která provozuje Bankovní registr klientských informací (BRKI) a Nebankovní registr klientských informací (NRKI).

Za meziročním navýšením stojí především snaha lidí získat úvěr do konce března, ještě než došlo ke zpřísnění pravidel pro jejich poskytování.





Objem dluhu obyvatel na konci prvního kvartálu dosáhl 3,07 bilionu Kč, zejména kvůli zmíněnému vysokému zájmu o hypoteční úvěry. Objem dluhu z úvěrů na bydlení se tak zvýšil o 383 mld. Kč, přičemž nejrychleji se kvůli bydlení zadlužovali obyvatelé Prahy a Jihomoravského kraje.

Další kvartály už by tak vysoká čísla přinést neměly. Důvodem je slábnoucí poptávka po úvěrech na bydlení, která se začala výrazněji projevovat během dubna. Strach z toho, že by na hypotéku po zpřísnění podmínek nemuseli dosáhnout, do značné míry vyrovnal vliv rychle rostoucích úrokových sazeb, který by za normální situace působil proti silné poptávce, vysvětlila Lenka Novotná, výkonná ředitelka BRKI, která očekává, že během druhého čtvrtletí se naopak naplno projeví pokles poptávky v důsledku nové regulace i růstu sazeb.

Trend růstu zájmu o hypotéky doplnil v minulém čtvrtletí i obnovený zájem o úvěry na spotřebu. Objem dluhu se v tomto případě zvýšil o 24 mld. Kč, což znamená 5% růst. Během posledních dvou let přitom kvůli pandemii objem dluhu z úvěrů na spotřebu spíš stagnoval nebo dokonce klesal.

Lidé se začali vracet ke svým dřívějším spotřebním návykům, přestali šetřit a začali si více půjčovat na menší výdaje. Z pohledu chování klientů tak pomalu končí pandemické období, které bylo charakteristické extrémním zájmem o hypotéky a zároveň nízkým zájmem o úvěry na spotřebu, myslí si Jiří Rajl, ředitel NRKI, podle kterého část lidí (především v Praze) spotřebitelské úvěry využívá jako doplněk k hypotékám.

Objem dluhu dle krajů Autor: CRIF – Czech Credit Bureau, a. s.

Celkový objem nespláceného dluhu se během prvního kvartálu snížil o 1,8 miliardy. Z celkových 28,1 mld. Kč připadá 22,5 mld. Kč na nesplácené dluhy z úvěrů na spotřebu a 5,6 mld. Kč na úvěry na bydlení. Lidé tak nespláceli 4,4 % úvěrů na spotřebu, ale jen 0,2 % úvěrů na bydlení.

Během prvního čtvrtletí stále ještě pokračoval trend posledních několika let, který je charakteristický poklesem nespláceného dluhu za situace, kdy celkové zadlužení obyvatel výrazně roste , uvedl Rajl a dodal, že předpokládá, že se tento stav začne měnit v průběhu letošního roku, kdy řada lidí bude po refixaci u hypoték splácet o několik tisíc korun měsíčně navíc, spolu s dalšími rostoucími náklady např. na teplo nebo potraviny.