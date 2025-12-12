Měšec.cz  »  Začne platit nový jízdní řád RegioJetu. Přidá linku do Varšavy, zdražovat ale nebude

Začne platit nový jízdní řád RegioJetu. Přidá linku do Varšavy, zdražovat ale nebude

Monika Veselíková
Dnes
RegioJet Autor: Depositphotos

V neděli 14. prosince 2025 vstoupí v platnost nový jízdní řád RegioJetu. Vlaky dopravce nově budou jezdit až do Varšavy a u řady spojů dojde ke změnám časů odjezdu.

Nová mezinárodní linka Praha – Varšava bude z hlavního nádraží v Praze odjíždět každý den v 9:41 se zastávkami v Pardubicích, České Třebové, Zábřehu na Moravě, Olomouci, Hranicích na Moravě a Ostravě. 

Po překročení hranic v Polsku pokračuje přes Ratiboř, Hlivice, Tarnovské Hory, letiště Katovice a Zawiercie do Varšavy, kam dorazí v 17:59. V opačném směru vlak vyjíždí z Varšavy krátce po 9. ráno a do Prahy přijíždí v 18:18.

Cestující ve vnitrostátních spojích by se měli připravit na nové časy odjezdů. Například vlaky z Prahy na Moravu budou odjíždět o několik minut dříve, než dosud. Nové časy se týkají i linky R23 mezi Kolínem a Ústím nad Labem či linky R8 mezi Bohumínem a Brnem. 

Pro obyvatele Moravskoslezského kraje zůstává zachován důležitý spoj Praha – Opava, přičemž ranní spoj ze stanice Opava Východ vyjíždí v 6:27 a odpolední spoj z Prahy do Opavy odjíždí v 15:41, dodává tiskový mluvčí Lukáš Kubát.

Naproti tomu autobusová spojení zůstávají bez výrazných změn. Zároveň dopravce neplánuje navyšovat od příštího roku ceny jízdného, podle Kubáta naopak u některých spojů průměrné ceny, díky navýšení kapacity, klesnou.

