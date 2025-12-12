Začne platit nový jízdní řád RegioJetu. Přidá linku do Varšavy, zdražovat ale nebude

V neděli 14. prosince 2025 vstoupí v platnost nový jízdní řád RegioJetu. Vlaky dopravce nově budou jezdit až do Varšavy a u řady spojů dojde ke změnám časů odjezdu.
Nová mezinárodní linka Praha – Varšava bude z hlavního nádraží v Praze odjíždět každý den v 9:41 se zastávkami v Pardubicích, České Třebové, Zábřehu na Moravě, Olomouci, Hranicích na Moravě a Ostravě.
Po překročení hranic v Polsku pokračuje přes Ratiboř, Hlivice, Tarnovské Hory, letiště Katovice a Zawiercie do Varšavy, kam dorazí v 17:59. V opačném směru vlak vyjíždí z Varšavy krátce po 9. ráno a do Prahy přijíždí v 18:18.
Cestující ve vnitrostátních spojích by se měli připravit na nové časy odjezdů. Například vlaky z Prahy na Moravu budou odjíždět o několik minut dříve, než dosud. Nové časy se týkají i linky R23 mezi Kolínem a Ústím nad Labem či linky R8 mezi Bohumínem a Brnem.
Pro obyvatele Moravskoslezského kraje zůstává zachován důležitý spoj Praha – Opava, přičemž ranní spoj ze stanice Opava Východ vyjíždí v 6:27 a odpolední spoj z Prahy do Opavy odjíždí v 15:41, dodává tiskový mluvčí Lukáš Kubát.
Naproti tomu autobusová spojení zůstávají bez výrazných změn. Zároveň dopravce neplánuje navyšovat od příštího roku ceny jízdného, podle Kubáta naopak u některých spojů průměrné ceny, díky navýšení kapacity, klesnou.