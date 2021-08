Začínající firmy se u ČSOB mohou ucházet o podporu ve startupovém akcelerátoru

Začínající firmy se mohou ucházet o bezplatnou pomoc s rozvojem podnikání u startupového akcelerátoru Start it @ČSOB. Ten zahájil přihlašování do podzimní vlny. Firmy se do programu mohou hlásit do 9. září.

Pro přihlášení je nutné vytvořit si svůj profil a vyplnit přihlášku v angličtině. Zájemce následně popíše své podnikání, tým a plány do budoucna. Pokud bude jeho projekt vybrán odbornou porotou, bude mít šanci prezentovat svůj záměr na tzv. Pitch day. Pokud uspěje i tam, dostane se do programu.

Akcelerátor je určen zejména pro inovativní firmy s potenciálem růstu, jejichž alespoň dvoučlenný tým má chuť se učit a pracovat na sobě, popsala říká Zuzana Paulovics, lídr Start it @ČSOB s tím, že v minulých ročnících startupy v akcelerátoru například ladily podnikatelský záměr, upravily svá očekávání nebo přenastavili komunikační procesy.

Projekt Start it @ČSOB nabízí mladým firmám bezplatně podporu mentorů a expertů, členství v mezinárodní síti akcelerátorů GAN a napojení na obchodní partnery. Po dobu pěti měsíců také mohou úspěšní uchazeči využívat prostory v Impact hubu v Praze na Smíchově.