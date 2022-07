Stát začal vyplácet jednorázový příspěvek na dítě. Nejprve ho dostanou rodiče pobírající přídavky

Autor: © Jacek Chabraszewski

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) spustilo výplatu jednorázového příspěvku na dítě ve výši 5000 Kč, který má být alespoň částečnou kompenzací vysokých nákladů za drahé energie. V první vlně dostanou příspěvek ti rodiče, kteří pobírají od státu přídavky na dítě a zároveň splňují podmínky pro výplatu této jednorázové dávky. Tito rodiče dostanou příspěvek v průběhu srpna 2022.

Podmínky pro výplatu 5000 Kč je příjem domácnosti do 1 000 000 Kč hrubého za rok 2021.





Rodiče dětí, kteří nepobírají příspěvky na dítě, mohou podat žádost o jednorázovou dávky od 15. srpna 2022.

Jakým způsobem je možné podat žádost? elektronicky na portálu MPSV

osobně na vybraných Czech POINTech

Zatím na Czech POINTy určitě nechoďte. Možnost elektronického i osobního podání žádosti spustíme 15. srpna. Je pouze na vás, kdy si požádáte. Vzhledem k tomu, že s příspěvkem myslíme i na děti, které se teprve do konce roku narodí, čas máte až do konce ledna příštího roku, uvedl ministr práce a sociálních věci Marian Jurečka (KDU-ČSL).

U zaměstnanců se bude posuzovat příjem za rok 2021, který je považován za příjem pro účely sociálního pojištění (tedy vyměřovací základy pro odvod pojistného za rok 2021 ze všech zaměstnání zjištěné z evidenčních listů). U OSVČ pak půjde o příjem za rok 2021 podle daňového přiznání.

Většinou nebude třeba nic zvláštního dokládat. Třeba příjmy si zpravidla ověříme u Finančního úřadu a ČSSZ, dodal ministr Jurečka.

Na jednorázový příspěvek má nárok zhruba 1,6 milionu dětí, které žijí v 1,1 milionu domácností. Automatickou dávku pro rodiče, kteří pobírají zároveň přídavky na děti, dostane přibližně 230 tisíc příjemců.

Na jednorázový příspěvek mají nárok rodiče pro každé dítě ve věku do 18 let. Podmínkou je, že děti i rodiče musejí mít trvalé bydliště na území ČR (zákon o jednorázovém příspěvku na dítě jmenuje výjimky). Stát nebude peníze vyplácet do ciziny. Dávku čerpá rodič, se kterým dítě žije a společně uhrazuje náklady na své potřeby.

Od 1. srpna 2022 také MPSV zprovozní formulář pro novou žádost o rodičovský příspěvek a také možnost elektronické žádosti o změnu výše měsíční částky příspěvku. Jeho výše se dá změnit každé 3 měsíce, případně i změnit čerpání z jednoho rodiče na druhého.