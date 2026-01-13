Za úraz na namrzlém chodníku lze získat odškodnění. Po kom ho chtít a co vás o něj naopak může připravit

Obecně platí, že odpovědnost a tedy i případná náhrada škody, jde za vlastníkem komunikace. V praxi se ale odpovědnost odvíjí také od toho, jestli mohl vlastník chodníku nebezpečný stav včas ovlivnit nebo zda jste svou chůzi a obuv přizpůsobili aktuálním podmínkám.
V drtivé většině případů je vlastníkem místní komunikace obec, takže prvním kontaktním místem bývá příslušný obecní úřad. Případně může mít obec zimní údržbu zajištěnou přes technické služby nebo jiného správce a pak je vhodné obrátit se přímo na něj.
Automaticky to ale neznamená, že obec vždy odpovídá za každý pád.
Obec jako vlastník komunikace má povinnost zajišťovat její sjízdnost a schůdnost v rámci svých možností. Zákon pracuje s pojmem závada ve schůdnosti, tedy se stavem, který chodec nemůže předvídat ani při zvýšené opatrnosti. Pokud je chodník zledovatělý v důsledku náhlé změny počasí a obec neměla reálnou možnost včas zasáhnout, a splnila jinak všechny své povinnosti, nemusí být její odpovědnost dána, upozorňuje Miroslav Šperka advokát z V4 Group.
Častý omyl se pak týká domů a přilehlých chodníků. Dříve existovala právní úprava, která přenášela povinnost úklidu na vlastníky přilehlých nemovitostí, tato takzvaná chodníková novela ale byla později zrušená.
U rodinných domů bývá chodník zpravidla součástí místní komunikace ve vlastnictví obce, takže samotný fakt, že chodník vede podél plotu, ještě neznamená, že za jeho zimní stav odpovídá majitel domu.
Jako majitele domů na vás může odpovědnost padnout, pokud svým jednáním nebo naopak opomenutím stav chodníku zhoršíte. Typicky může jít o situaci, kdy voda ze střechy nebo okapů odtéká na chodník a tam namrzá.
Podobná logika se uplatňuje i u bytových domů: často je chodník opět obecní, ale pokud jde o zpevněnou plochu na soukromém pozemku (např. vnitroblok, soukromá přístupová cesta, prostor, který obec nepřevzala do správy), odpovídá za údržbu vlastník pozemku. Typicky tedy SVJ nebo bytové družstvo.
Nadto do hry vstupují také úseky, které obce v zimě neudržují vůbec. Zákon připouští, aby obec některé méně významné a minimálně využívané chodníky ze zimní údržby vyňala. Takový úsek musí být označený – povětšinou cedulí, že se v zimním období neudržuje – a současně má být vymezen v obecním nařízení.
Pokud jsou tyto podmínky splněny a jde skutečně o málo využívaný chodník, odpovědnost obce za úraz způsobený neodklizeným sněhem nebo náledím se obvykle neuplatní. Současně ale platí, že tímto způsobem se obec nemůže vyvinit na frekventovaných trasách, kde lidé běžně chodí.
I když se ukáže, kdo je vlastníkem nebo správcem, samotné odškodnění nebývá automatické. Posuzuje se, zda měl vlastník (nebo ten, kdo údržbu zajišťuje) dostatek času a možností ledovku řešit, nebo zda šlo o náhlou událost, která se posoudí jako mimořádná okolnost.
Pozor na vhodnou obuv
Současně se zkoumá chování chodce: vhodná zimní obuv, opatrná chůze, volba trasy a přiměřená pozornost. Pokud někdo jde zjevně nevhodně obutý nebo ignoruje zřejmé riziko, může to vést ke krácení náhrady, protože soud může poměřovat míru přičinění chodce a míru pochybení vlastníka chodníku.
Pokud jste uklouzli na podpatcích či v letní obuvi s plochou podrážkou, je lepší s plnou náhradou nepočítat. Posuzovat se může také to, zda jste přizpůsobili tempo chůze okolnostem, vysvětluje Eduarda Hekšová, ředitelka spotřebitelské organizace dTest.
Specifickou kapitolou jsou výstrahy a upozornění. V praxi se objevují cedule, že chůze je „na vlastní nebezpečí“ nebo že se úsek neudržuje; právě označení a varování mohou být v případném sporu argumentem, že chodec o riziku věděl a měl se podle toho zařídit.
Podobně mohou do posuzování vstupovat i obecnější výstrahy – například varování před náledím – protože protistrana může tvrdit, že člověk byl o nebezpečí informován a měl zvýšit opatrnost nebo zvážit, zda vůbec vycházet.
Právě dokazování bývá klíčové. Pokud dojde k vážnějšímu úrazu, je užitečné bezprostředně po pádu zdokumentovat místo (fotografie, video), zachytit stav povrchu a okolí a ideálně i čas. Pomoci mohou i kontakty na svědky.
Případy kompenzací za úrazy na namrzlých chodnících se obvykle hodně vlečou. Obce si mohou na správu cest někoho najmout, takže hledání zodpovědné strany bývá detektivní práce. Navíc je třeba mít dobré důkazy, zmapovat, že v době úrazu místem neprojel sypač, ač už bylo poledne a podobně, radí Tomáš Beck, expert na odškodnění ze společnosti Vindicia.
Důležitá je také zdravotnická dokumentace – lékařská zpráva by měla popisovat mechanismus úrazu, protože v praxi se řeší, co přesně bylo příčinou zranění.
Následně lze uplatnit nejen bolestné a náklady léčení, ale i ztrátu na výdělku, případně náhradu za trvalé následky nebo škody na věcech.