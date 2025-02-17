Měšec.cz  »  Za nezaměstnané na úřadu práce platí zdravotní pojištění stát. Musíte pojišťovně evidenci na ÚP hlásit?

Za nezaměstnané na úřadu práce platí zdravotní pojištění stát. Musíte pojišťovně evidenci na ÚP hlásit?

Monika Veselíková
17. 2. 2025
přidejte názor

Sdílet

Zdravotní pojištění Autor: Depositphotos

Povinnost platit si zdravotní pojištění má každý zaměstnanec (část hradí zaměstnanec sám, část za něj platí zaměstnavatel, ten také celou částku odvádí), osoby samostatně výdělečně činné, ale i osoby bez zdanitelných příjmů (OBZP). Vedle toho ale existuje také kategorie státních pojištěnců – tedy osob, za které hradí zdravotní pojištění stát. Vedle dětí, studentů či důchodců do této kategorie spadají právě i uchazeči o zaměstnání zařazení v evidenci úřadu práce.

To, že jste se na úřadu práce nahlásili jako uchazeč o zaměstnání na ÚP, úředníci zdravotním pojišťovnám hlásí sami – většinou do 15. dne následujícího kalendářního měsíce. Pokud ale chcete mít jistotu, můžete vzít oznámení do vlastních rukou.Může se však stát, že dojde ke zpoždění, proto by měl pojištěnec oznámení učinit i sám, a to do 8 dnů od zařazení do evidence, upozorňuje Viktorie Plívová, tisková mluvčí VZP.

Nemusíte se ovšem obávat, že by vlivem zpoždění předávky dat došlo k tomu, že by vám na zdravotním pojištění vznikl dluh. VZP ČR jako správce registru všech pojištěnců přebírá hromadná data od Generálního ředitelství úřadu práce o pojištěncích, kteří jsou zařazeni do evidence uchazečů o zaměstnání. Tato data jsou následně předávána do příslušné zdravotní pojišťovny daného pojištěnce. V současnosti jsou data přebírána jednou měsíčně, a to až s měsíčním zpožděním. Přičemž datum od se vztahuje k datu, kdy byl pojištěnec zařazen do evidence uchazečů o zaměstnání. To znamená, že se nemůže stát, že by vlivem zpoždění předávaných dat došlo k tomu, že by pojištěnec neměl nehrazeno zdravotní pojištění, upřesňuje mluvčí VZP.

Nově vám s papírováním každopádně může pomoci klientská zóna MPSV. Od roku 2025 se zájemci o práci můžou na úřadu práce registrovat online, právě skrze klientskou zónu MPSV Jenda. O možnostech online podání jsme podrobně informovali v článku: O které sociální dávky můžete žádat online. Přehled

Ať už k registraci na úřadu práce využijete Jendu, nebo se na úřad práce dostavíte osobně, po podání žádosti byste měli obdržet Osvědčení o provedeném úkonu. Tento doklad ale slouží jen jako potvrzení podání žádost. Jako doklad o evidenci pro zdravotní pojišťovnu nestačí. Na základě tohoto osvědčení vás zdravotní pojišťovna do kategorie státní pojištěnec zařadit nemůže.

K registraci do kategorie je potřeba počkat na vydání Rozhodnutí o zařazení do evidence uchazeče o zaměstnání. Ta bývá k dispozici nejdříve po 9 pracovních dnech od podání žádosti. Rozhodnutí lze přitom stáhnout z klientské zóny Jenda nebo si ho můžete na úřadě vyzvednout osobně.

Toto rozhodnutí pak můžete doručit vaší zdravotní pojišťovně: elektronicky, písemně, nebo osobně. Záleží, jaký způsob komunikace preferujete, a jaký vaše zdravotní pojišťovna nabízí.

Do kategorie státní pojištěnec spadá také:

  • Nezaopatřené dítě
  • Osoby starší 26 let prvně v doktorském studijním programu na VŠ
  • Poživatel starobních, invalidních, vdovských, vdoveckých nebo sirotčích důchodů
  • Rodič na mateřské nebo rodičovské dovolené, respektive rodič pobírájící peněžitou pomoc v mateřství či rodičovský příspěvek 
  • Uchazeč o zaměstnání v evidenci úřadu práce
  • Osoba pobírající dávku pomoci v hmotné nouzi nebo osoba s ní společně posuzovaná, a to za podmínky, že není podle potvrzení plátce dávky pomoci v hmotné nouzi v pracovním ani obdobném vztahu ani nevykonává samostatnou výdělečnou činnost, není v evidenci uchazečů o zaměstnání ani poživatel starobního důchodu, invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, vdovského nebo vdoveckého důchodu, ani poživatel rodičovského příspěvku nebo nezaopatřené dítě
  • Osoba, která je závislá na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost)
  • Osoba pečující o osoby závislé na péči jiné osoby ve stupni II, III anebo stupni IV a osoba pečující o osoby mladší deset let, které jsou závislé na péči jiné osoby ve stupni I
  • Osoba celodenně, osobně a řádně pečující alespoň o jedno dítě do sedmi let věku nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku
Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Monika Veselíková

Monika Veselíková

Autorka je redaktorkou serveru Měšec.cz.

Témata:

Kvíz týdne

Falešné slevy, obcházení pravidel. Poznáte, když vás e-shop tahá za nos?
1/10 otázek
Spustit kvíz

Čtěte dále

Nejžádanější

Aktuální kurzovní lístek - dne 29. 10. 2025

Dále u nás najdete

Podcast: Kyberbezpečnost a zákony bez obalu

AI není krátkodobý výstřelek

Chceš-li snížit byrokracii, nesmíš zavádět novou

Když velkoobchodní e-shop překonává běžné portály

Nechtějí pracovat, nebo jen pracují jinak? Jak pochopit pracovní trh

Praha láká hvězdy světové architektury

Důchody 2026: Jak vypočítat, o kolik vám vzroste penze?

Proletěli jsme se v legendárním letounu L-39 Albatros

OZP stopla příspěvek na dentální hygienu kvůli velkému zájmu

Jak AI mění podobu IT infrastruktury: reálné zkušenosti

Spadl z posedu a šlo mu o život. Zachránila ho přímá masáž srdce

Náhrada za Microsoft a Google? Co třeba evropský Nextcloud?

Děti šíří chřipku více než dospělí. Ochránit je lze i vakcínou do nosu

Trápí vás kybernetický zákon? Víme, kde najdete pomoc

Od moučných červů k úspěchu: Kdo by čekal, že z trusu bude hit?

Nový model ochrany dat: odpovídá na poptávku po odolnosti

Iridium chce změnit svět GPS – vyvíjí bezpečnostní čip

Říjnový státní svátek změní prodejní dobu. Otevřou jen někde

Konec zlatých časů. Růst mezd se zastavil, ale nároky rostou

Google má první kvantový algoritmus s praktickým použitím

Nejžádanější na měšec.cz

Chcete nakoupit bitcoin? Využijte naši novou směnárnu!
TO CHCI
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).