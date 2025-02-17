Za nezaměstnané na úřadu práce platí zdravotní pojištění stát. Musíte pojišťovně evidenci na ÚP hlásit?

Povinnost platit si zdravotní pojištění má každý zaměstnanec (část hradí zaměstnanec sám, část za něj platí zaměstnavatel, ten také celou částku odvádí), osoby samostatně výdělečně činné, ale i osoby bez zdanitelných příjmů (OBZP). Vedle toho ale existuje také kategorie státních pojištěnců – tedy osob, za které hradí zdravotní pojištění stát. Vedle dětí, studentů či důchodců do této kategorie spadají právě i uchazeči o zaměstnání zařazení v evidenci úřadu práce.
To, že jste se na úřadu práce nahlásili jako uchazeč o zaměstnání na ÚP, úředníci zdravotním pojišťovnám hlásí sami – většinou do 15. dne následujícího kalendářního měsíce. Pokud ale chcete mít jistotu, můžete vzít oznámení do vlastních rukou.
Může se však stát, že dojde ke zpoždění, proto by měl pojištěnec oznámení učinit i sám, a to do 8 dnů od zařazení do evidence, upozorňuje Viktorie Plívová, tisková mluvčí VZP.
Nemusíte se ovšem obávat, že by vlivem zpoždění předávky dat došlo k tomu, že by vám na zdravotním pojištění vznikl dluh.
VZP ČR jako správce registru všech pojištěnců přebírá hromadná data od Generálního ředitelství úřadu práce o pojištěncích, kteří jsou zařazeni do evidence uchazečů o zaměstnání. Tato data jsou následně předávána do příslušné zdravotní pojišťovny daného pojištěnce. V současnosti jsou data přebírána jednou měsíčně, a to až s měsíčním zpožděním. Přičemž datum od se vztahuje k datu, kdy byl pojištěnec zařazen do evidence uchazečů o zaměstnání. To znamená, že se nemůže stát, že by vlivem zpoždění předávaných dat došlo k tomu, že by pojištěnec neměl nehrazeno zdravotní pojištění, upřesňuje mluvčí VZP.
Nově vám s papírováním každopádně může pomoci klientská zóna MPSV. Od roku 2025 se zájemci o práci můžou na úřadu práce registrovat online, právě skrze klientskou zónu MPSV Jenda. O možnostech online podání jsme podrobně informovali v článku: O které sociální dávky můžete žádat online. Přehled
Ať už k registraci na úřadu práce využijete Jendu, nebo se na úřad práce dostavíte osobně, po podání žádosti byste měli obdržet Osvědčení o provedeném úkonu. Tento doklad ale slouží jen jako potvrzení podání žádost. Jako doklad o evidenci pro zdravotní pojišťovnu nestačí. Na základě tohoto osvědčení vás zdravotní pojišťovna do kategorie státní pojištěnec zařadit nemůže.
K registraci do kategorie je potřeba počkat na vydání Rozhodnutí o zařazení do evidence uchazeče o zaměstnání. Ta bývá k dispozici nejdříve po 9 pracovních dnech od podání žádosti. Rozhodnutí lze přitom stáhnout z klientské zóny Jenda nebo si ho můžete na úřadě vyzvednout osobně.
Toto rozhodnutí pak můžete doručit vaší zdravotní pojišťovně: elektronicky, písemně, nebo osobně. Záleží, jaký způsob komunikace preferujete, a jaký vaše zdravotní pojišťovna nabízí.
Do kategorie státní pojištěnec spadá také:
- Nezaopatřené dítě
- Osoby starší 26 let prvně v doktorském studijním programu na VŠ
- Poživatel starobních, invalidních, vdovských, vdoveckých nebo sirotčích důchodů
- Rodič na mateřské nebo rodičovské dovolené, respektive rodič pobírájící peněžitou pomoc v mateřství či rodičovský příspěvek
- Uchazeč o zaměstnání v evidenci úřadu práce
- Osoba pobírající dávku pomoci v hmotné nouzi nebo osoba s ní společně posuzovaná, a to za podmínky, že není podle potvrzení plátce dávky pomoci v hmotné nouzi v pracovním ani obdobném vztahu ani nevykonává samostatnou výdělečnou činnost, není v evidenci uchazečů o zaměstnání ani poživatel starobního důchodu, invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, vdovského nebo vdoveckého důchodu, ani poživatel rodičovského příspěvku nebo nezaopatřené dítě
- Osoba, která je závislá na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost)
- Osoba pečující o osoby závislé na péči jiné osoby ve stupni II, III anebo stupni IV a osoba pečující o osoby mladší deset let, které jsou závislé na péči jiné osoby ve stupni I
- Osoba celodenně, osobně a řádně pečující alespoň o jedno dítě do sedmi let věku nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku