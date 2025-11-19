Měšec.cz  »  Za neplacené výživné na děti budou vyšší úroky z prodlení

Za neplacené výživné na děti budou vyšší úroky z prodlení

Dalibor Z. Chvátal
Včera
dítě, děti, rodina, rodiče, rodičovská, mateřská Autor: Shutterstock

Vláda dnes schválila nařízení (připravené Ministerstvem spravedlnosti), které zavádí zvýšený úrok z prodlení při neplacení výživného na nezletilé děti. Nová úprava má posílit ochranu dětí a motivovat rodiče k včasnému placení. Platit začne od 1. ledna 2026 a navazuje na novelu občanského zákoníku.

Pokud rodič nebude výživné platit včas, uplatní se po dobu prvních 6 měsíců prodlení zvýšený úrok 2,50 ‰ p.d. (promile denně). Teprve po uplynutí této doby se vrátí běžná zákonná sazba úroku z prodlení, v době publikace aktuality je to 11,50 % p.a. (procent ročně).

Opatření se týká pouze výživného na nezletilé děti, které nenabyly plné svéprávnosti. Cílem je rychlejší doplacení dlužných částek, ale bez nepřiměřeně tvrdých dopadů u dlouhodobých dluhů.

Podle ministryně spravedlnosti Evy Decroix nejde u neplacení výživného o „spor dvou dospělých“, ale o problém, který v důsledku dopadá na dítě, pro něž je výživné často klíčovým příjmem. Zvýšený úrok má jasně dát najevo, že na potřebách dítěte se šetřit nesmí. Podrobnosti a příklady připravujeme v samostatném článku.

Novinka zapadá do širší reformy rodinného práva a navazuje na analýzu výživného schválenou vládou už v roce 2017. Od 1. ledna 2026 začne zároveň platit i novela trestního zákoníku, která mírně upravuje trestnost neplacení výživného, ale zachovává postih v případech, kdy se dítě ocitá v ohrožení nouze.

