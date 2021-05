Za měsíc přestaneme pracovat jen na stát. Den daňové svobody letos vyjde až na 25. června

V letošním roce vychází Den daňové svobody na 25. června. To znamená, že od začátku roku do 25. června jsme vydělávali pouze na stát. Po tomto datu už začínáme vydělávat jen na sebe. Den daňové svobody totiž představuje pomyslnou hranici, která rozděluje rok do dvou období. Na to, ve kterém je třeba vydělávat pouze na pokrytí výdajů státních a veřejných institucí a na to, kdy vyděláváme sami pro sebe a o vydělaných penězích si rozhodujeme podle vlastního uvážení.

Za každých 20 tisíc Kč, které si necháme na vlastní spotřebu, stát přerozdělí dodatečných 18 270 Kč. Informace vyplývají z údajů Liberálního institutu, nezávislého think-tanku, který Den daňové svobody počítá.

Společně s loňským rokem jde logicky o daňově nejméně svobodný rok od roku 2000, odkdy Liberální institut Den daňové svobody počítá, neboť současná situace je zcela bezprecedentní. Nabízí se srovnání s rokem 2010, kdy českou ekonomiku nejvíce zasáhla předchozí ekonomická recese. Přestože oproti před-pandemickému roku 2019 jsme si pohoršili o téměř celý měsíc, oproti roku 2010 jde o zhoršení o pouhý týden, uvádí zpráva institutu s vysvětlením, že vyšší výdaje státu za poslední dva roky posouvá ve výpočtech Den daňové svobody ke konci roku. Metodika je totiž zaměřena na výdajovou stranu veřejných financí, protože právě výdaje je nutné financovat daňovými příjmy a v případě deficitních rozpočtů znamenají i nutnost dluh v budoucnu splácet.