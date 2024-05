Za demonopolizaci pojištění cizinců patří velký dík České asociaci pojišťoven, říká šéf Slavia pojišťovny

Autor: Depositphotos

Pamatujete si ještě monopol povinného ručení? Od roku 2000 se sjednání povinného ručení uvolnilo i pro další komerční pojišťovny. Stalo se tak po více než 50 letech, a to v důsledku nabytí účinnosti zákona č. 168/1999 Sb. o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. V něm se stanovilo, že pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla je povinně smluvní.





Poslanecká sněmovna tak tehdy pustila na trh konkurenci a tehdejší Česká pojišťovna tím ztratila svůj tehdejší monopol na toto pojištění. Co to znamenalo s cenami „povka“ už víme, začaly výrazně klesat a přibývali možnosti pestrých připojištění.





Podobný monopol existoval až do konce srpna 2023 na komerční (povinné) zdravotní pojištění cizinců. I když on to byl monopol spíše znovuodsouhlasený.

Problém byl spojený s novelou zákona o pobytu cizinců, která nabyla účinnosti 2. 8. 2021. Pojišťovna VZP tím získala exkluzivitu při sjednávání tohoto typu pojištění, a to až do 2. 8. 2026, tj. na 5 let. Během tohoto období se nešlo jinak pojistit než právě u Pojišťovny VZP.

To vedlo ke vzniku přestřelky mezi PVZP a ostatními pojišťovnami. PVZP nejprve obvinila z nekalých praktik 4 pojišťovny a následně na truc odešla z asociace pojišťoven, ve které je nyní bez PVZP 25 pojišťoven.

Myšlenka, že ke zlepšení situace na libovolném trhu dojde odstraněním konkurence, se nejen příčí zdravému rozumu, ale odporuje i principům a právu, na kterých Unie stojí, řekl tehdy Jan Matoušek, tehdejší předseda České asociace pojišťove (ČAP). Na stůl Evropské komise tak 29. listopadu 2021 zamířila stížnost pro porušení evropského práva Českou republikou, ve které se ČAP bude domáhat zrušení tohoto monopolu.

A ve stížnosti uspěla.

Od 20. 9. 2023 se cizinci mohou zdravotně pojistit u kterékoli komerční pojišťovny, která daný produkt nabízí.

Právě důležitý podíl ČAP při řešení tohoto sporu, resp. monopolu. ocenil v rozhovoru Karel Waisser, generální ředidel Slavia pojišťovny, který ČAP poděkova. V rozhovoru uvedl, že zdravotní pojištění cizinců před nástupem monopoli tvořilo 20 % zisku této menší pojišťovny. A najednu se změnou zákona během 5 týdnů jej měli přestat prodávat.

Skutečná demonopolizce zdravotního pojištění cizimců však podle Waisera potrvá 2 roky, na tuto dobu jsou totiž zpravidla uzavírány pojistné smlouvy.

Celý rozhovor je na videu níže:

