Za blokování stanice při dobíjení elektromobilu si připlatíte až 4 Kč/min. ČEZ upravil podmínky

Společnost ČEZ nově upravila pravidla pro účtování časových poplatků ve své dobíjecí síti futurego. Za překročení stanovené doby dobíjení nebo za blokování konektoru po jeho skončení budete aplatit další desítky korun. Nový ceník už platí od 1. listopadu 2026.
ČEZ má dva typy poplatků.
První se účtuje v případě, kdy váš elektromobil zůstává připojený ke stanici i po skončení dobíjení. Na odpojení vozidla a uvolnění místa máte v ceně 10 minut, ale od 11. minuty už platíte za každou další započatou minutu. U vlastních a partnerských stanic ČEZ je poplatek 2 Kč/min.
Druhý poplatek se týká situací, kdy dobíjení stále probíhá, ale překročí stanovený časový limit. Ten se liší podle výkonu konektoru:
- Do 49 kW: 2 Kč/min. od 481. minuty dobíjení, tj. po 8 hodinách.
- Od 50 do 149 kW: 2 Kč/min. od 91. minuty dobíjení.
- Od 150 kW:: 2 Kč/min od 46. minuty dobíjení.
Například pokud na ultrarychlé stanici ČEZ pokračujete v dobíjení dalších 20 minut po vyčerpání 45minutového limitu, zaplatíte nad rámec odebrané elektřiny dalších 40 Kč.
Při roamingu s kartou, čipem či aplikací ČEZ ale mohou být poplatky vyšší.
Třeba u vybraných nabíječek E.ON jsou 4 Kč/min., u PRE do 3 Kč/min. Při dobíjení v zahraničí prostřednictvím roamingu futurego se účtují 3–4 Kč/min. Liší se také časové limity, po jejichž překročení se poplatek začne účtovat.
ČEZ novou úpravu pravidel vysvětluje rostoucím počtem elektromobilů a snahou zabránit zbytečnému blokování dobíjecích míst.
Samotné časové poplatky přitom nejsou úplnou novinkou, obsahoval je již předchozí ceník. Listopadové podmínky ale výslovně rozlišují poplatek za překročení doby dobíjení a za ponechání vozidla u stojanu po jeho skončení. Pokud nastane souběh obou poplatků, účtuje se pouze jeden z nich.