Z Tesca bude Albert. Změna se dotkne Clubcard, online nákupů i Tesco Mobile

Britský řetězec Tesco prodá všechny své prodejny v Česku a na Slovensku nizozemské skupině Ahold Delhaize, která u nás provozuje Albert. Podle jejího oznámení z 30. října 2026 je hodnota obchodu 1,2 mld. eur (cca 29 mld. Kč), po započtení nájemních závazků pak už jde o 1,7 mld. eur (cca 41 mld. Kč). Celý přechod pod Albert se očekává ve 4. čtvrtletí 2027, pokud transakci schválí čeští a slovenští regulátoři. Obchod potvrdilo i britské Tesco a český Albert.
Ahold tím získá přes 360 vlastních obchodů v obou zemích a více než stovku franšíz. Tesco v Česku a Slovensku dohromady zaměstnává přes 14 000 lidí a dosahuje ročních tržeb asi 3,5 mld. eur. Po dokončení převzetí prodejen Tesco by se tak Albert měl stát největším tuzemským potravinářským řetězcem co do tržního podílu.
Podle [oficiálního vyjádření společnosti Ahold Delhaize](https://www.albert.cz/news-room/tiskove_zpravy_cele/ahold-delhaize-oznamuje-akvizici-tesco-cesko-a-slovensko) chce nový vlastník po převzetí investovat do modernizace prodejen, digitalizace a rozšíření nabídky pro zákazníky. Zmiňuje také nové technologie, služby propojující kamenné prodejny s internetovým nakupováním a věrnostní program lépe navázaný na nabídku obchodů. Konkrétní podobu těchto změn ale zatím nepředstavil.
Akvizice představuje důležitý krok k posílení naší pozice v regionu střední a jihovýchodní Evropy, uvedl generální ředitel Ahold Delhaize Frans Muller. Skupina podle něj očekává, že spojení obou společností umožní zlepšit služby zákazníkům a podpoří další investice.
Ahold zároveň počítá s převzetím zaměstnanců prodejen, distribučních center a kanceláří. Podle vedení skupiny budou jejich znalosti místního trhu důležité pro další fungování obchodů.
Také Tesco ve svém oficiálním oznámemí upřesnilo rozsah prodeje. Prodej zahrnuje všechny prodejny a kanceláře v Česku a na Slovensku a také distribuční centra v Kralupech nad Vltavou, Prešově a Beckově.
Generální ředitel Tesca Ken Murphy uvedl, že prodej umožní skupině zjednodušit podnikání a více se soustředit na klíčové trhy ve Velké Británii a Irsku. Tesco si zároveň ponechá své podnikání v Maďarsku, o jehož dalším osudu bude rozhodovat samostatně.
Z prodeje očekává Tesco čistý peněžní výnos přibližně 1,2 mld. eur před zdaněním a transakčními náklady. Většinu těchto peněz plánuje vrátit akcionářům prostřednictvím zpětného odkupu akcií.
Co bude s Clubcard a virtuálním operátorem
Vás ale určitě zajímá osud aplikace Clubcard, vašich bodů, kuponů a poukázek i služby Tesco Online Nákupy.
Ahold oficiálně slibuje sladění sortimentu a věrnostních výhod, ale konkrétní plán převodu zákaznických účtů ani případného ukončení Clubcard však zatím nezveřejnil. Prozatím tedy nejsou oznámeny žádné změny.
Otazník visí také nad Tesco Mobile.
Jde totiž o samostatnou společnost, kterou z 50 % vlastní Tesco Stores ČR a z 50 % O2 Czech Republic. Firmy zatím neupřesnily, jak a zda převzetí zasáhne do jejího vlastnictví, značky či tarifů.
Aplikaci Můj Albert ale trápí jiný problém.
Po říjnovém kybernetickém incidentu mateřské skupiny zůstává vypnutá a podle Albertu její obnovení má trvat ještě několik týdnů. Slevové ceny původně vyhrazené pro uživatele aplikace nyní platí pro všechny, nasbírané kredity mají zůstat zachovány.
Albertu kvůli kyberútoku už déle než týden nefunguje aplikace, v zahraničí vypadly i rozvozy
Zdraží kvůli spojení potraviny? Těžko
Posel špatných zpráv, ekonom Lukáš Kovanda z TRINITY BANK, mezitím už stihl veřejnost varovat, že
spojení Tesca a Albertu může Čechům zdražit potraviny. Menší konkurence v některých městech skutečně může být problémem.
Není ale jisté, že ceny porostou: Ahold naopak očekává úspory při nákupu zboží a v provozu. Na trhu navíc zůstávají další silní soupeři včetně JIP, Kauflandu, Lidlu, Makra, Penny Marketu, družstevní sítě Coop, moravské Hrušky a dalších. V malých obcích, do kterých se moc řetězců nehrne, jsou silnou konkurencí i vietnamské prodejny, u kterých je často nemožné na počkání a zázraky do tří dnů.
Kovanda připomíná, že při převzetí Intersparu v roce 2014 antimonopolní úřad nařídil prodej některých provozoven. Tehdy však úřad zároveň dospěl k závěru, že spojení významně neohrozí soutěž při nákupu zboží od dodavatelů. Vztahy řetězců s potravináři navíc upravuje zákon o významné tržní síle, který zakazuje vybrané nekalé praktiky.
Zda nová fúze soutěž omezí, musí teprve vyhodnotit příslušné úřady, ale u Čechů by se toto spojení nemělo na jejich peněženkách negativně projevit.
Dnes oznámenou transakci musí ještě schválit antimonopolní úřady, zabývat se jí bude jak DG Competition Evropské komise, tak i český Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Posuzování podobných transakcí obvykle trvá 8 až 12 měsíců, vysvětluje Tomáš Prouza, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR.
Pro zákazníky ani obchodní partnery Tesca se dnešním oznámením nic nemění a společnost Tesco bude až do schválení celé transakce dál pokračovat v obsluze zákazníků a spolupráci s partnery pod svou značkou, dodává Tomáš Prouza.