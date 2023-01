Z MONETA Money Bank nově do Ruska a Běloruska nepošlete žádné platby. Příchozí však fungují

Autor: Depositphotos

MONETA Money Bank neumožňuje od 1. ledna 2023 odchozí platby do Ruské federace a Běloruska. Rozšířila tak omezující opatření v rámci mezinárodních sankcí nad rámec požadavků, které bankám ukládají současné právní přepisy. Banka jako důvod uvádí, že nechce cítit spoluzodpovědnost za to, co se bude s odeslanými penězi dál dít.





MONETA nemůže ovlivnit následnou distribuci takto zaslaných financí ani účel, pro který by tyto prostředky byly dále použity. Proto jsme se rozhodli přistoupit od začátku roku k okamžitému zastavení odchozích plateb, říká mluvčí banky Zuzana Filipová.





Příchozí platby z Ruska a Běloruska však bude MONETA umožňovat i nadále, pokud nebudou odporovat zákonným podmínkám.

Každá příchozí platba z těchto zemí je podrobně analyzována, a proto se zpracování takovýchto plateb může zdržet. Od klientů může být u takovýchto případů vyžádána součinnost, aby bylo prověřeno, zda platba neporušuje podmínky relevantních mezinárodních sankcí, dodává Zuzana Filipová.

Od začátku napadení Ukrajiny Ruskem banky výrazně omezily platební styk s Ruskou federací i Běloruskem. Kromě toho, že se některé banky dostaly na sankční seznamy, byla také řada bank vyloučena z platebního systému SWIFT.

MONETA už před časem zavedla platební embargo nad rámec mezinárodních sankcí i na devět dalších zemí, jakými jsou například Severní Korea, Irán, Afghánistán, Súdán nebo Venezuela. Po vypuknutí válečného konfliktu a následné anexe části východoukrajinského území platí striktní zákaz příchozích a odchozích plateb také pro území Krymu, Doněcka, Luhanska, Záporoží a Chersonu.