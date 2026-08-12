Z každé platby kartou pár korun stranou. Spořicí automat spouští další banka

Air Bank přichází s novou funkcí drobné spoření, která umožňuje spořit průběžně při běžném placení kartou. Každou platbu automaticky zaokrouhlí na celé desetikoruny a rozdíl odloží na spoření.
Princip služby je jednoduchý: kartou zaplatíte 234 korun, banka platbu zaokrouhlí na 240 korun a 7 korun automaticky odloží na spoření. Při placení kartou 2× denně a průměrné odložené částce 5 Kč (mezi 1 Kč a 9 Kč) tak můžete podle banky naspořit 300 Kč měsíčně, a tedy 3600 Kč ročně.
Vedle základního zaokrouhlení na celé desetikoruny si lze také zapnout navýšení odkládání o dalších 10, 20 nebo 30 Kč při každé platbě. Pokud platíte kartou 2× denně a přidáte si navíc 10 Kč ke každé platbě, tak je to ročně 10 800 Kč. Vedle běžného účtu je nutné mít u Air Bank otevřený také účet spořicí.
Často máme spoření spojené s představou, že si musíme po výplatě odložit několik tisíc korun stranou. A když to jeden měsíc nevyjde, snadno se spořením přestaneme úplně. Chceme klientům ukázat, že i pár korun při každé platbě má smysl a v delším období už může jít o zajímavou částku, říká Jiří Suchý, ředitel divize Produkty a inovace Air Bank.
Drobné spoření si lze zapnout v mobilní aplikaci My Air, měnit zde můžete také výši navýšení nebo funkci zase vypnout. V aplikaci zároveň vidíte, kolik peněz už jste prostřednictvím drobného spoření odložili.
Jako první v Česku představila obdobnou službu v roce 2018 Equa Bank. Nyní mohou automatické odkládání drobných využít klienti Raiffeisenbank (právě pod Raiffku Equa v roce 2022 přešla), České spořitelny, Partners Banky a ČSOB.
Poslední jmenovaná banka ovšem neposílá zaokrouhlené peníze – konkrétně se každá platba kartou zaokrouhluje na nejbližší násobek 20 Kč – na spořicí účet, ale investuje je do podílových fondů. U ČSOB je tedy na rozdíl od konkurence třeba počítat s rizikem, že o naspořené drobné můžete ve výsledku přijít.
Na pravidelném odkládání z každé platby kartou pak staví také mBank u spořicího účtu mSpoření. Automatické spoření lze nastavit 3 způsoby:
- Zaokrouhlování transakcí: vaše platba se zaokrouhlí na stokoruny nahoru a přebytek poputuje na spořicí účet.
- Procento z transakce: podle přednastaveného procenta banka převede odpovídající částku z vašeho mKonta na spořicí účet.
- Fixní částka z každé platby: sami si zvolíte, jakou částku budete chtít po každé platbě na spoření posílat.