Z-BOX, kam se podíváš. Packeta už má milion schránek. Nabízí možnost víc řídit, kam doručí balíček

Gabriela Hájková
Dnes
Zásilkovna spolupráce s DPD. Autor: Packeta s.r.o.

Skupina Packeta, kam spadá i doručovací společnost Zásilkovna, už má v Česku, na Slovensku a v Maďarsku přes milion schránek ve výdejních boxech. V ČR v minulém roce instalovala v průměru čtyři nové boxy každý den. V naší zemi nyní provozuje přes 6200 Z-BOXů. 

S rozšiřováním sítě svých boxů Packeta změnila i řízení jejich kapacity. Zákazníci mohou využít funkci Preference doručení a v mobilní aplikaci zvolit až sedm lokalit (Z-BOXů nebo výdejních míst) pro doručení. Pokud se ukáže, že původně vybraný box je zaplněný, zásilka bude rychle a automaticky přesměrována na některou z těchto alternativ, případně jinam v blízkém okolí
původního cíle zásilky, vysvětlil David Soukup, ředitel sítě skupiny Packeta s tím, že přesměrování se přitom i ve špičce týká méně než čtyř procent všech zásilek.

Před nedávnem se však Zásilkovna potýkala v souvislosti s přesměrováním balíků s problémy. Její zákazníci si na sociálních sítích například stěžovali na to, že balík byl nesmyslně přesměrován do úplně jiného kraje, někdy na základě shody ve jménu obce apod. 

Zásilkovna přiznala častější záměny balíků zasílaných přes Z-BOXy. Co chce dělat pro nápravu?

Zásilkovna přiznala častější záměny balíků zasílaných přes Z-BOXy. Co chce dělat pro nápravu?

Zásilkovna také otevřela své boxy ostatním dopravcům, první byla společnost DPD v Česku a na Slovensku. Podobně si je možné vyzvednout balíky doručované společností PPL na pobočkách České pošty.

Na poště si půjde vyzvednout balíky doručované PPL. Zatím jen někde

Na poště si půjde vyzvednout balíky doručované PPL. Zatím jen někde

