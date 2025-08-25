Z AlzaBoxu nově pošlete zásilku přes Balíkovnu i bez štítku

Zákazníci Balíkovny, kteří chtějí k odeslání podat zásilku přes AlzaBox nově nemusí tisknout adresní štítky. Na balík jen stačí jen viditelně napsat kód, který získáte online.
Odesílací údaje je nutné vyplnit buď v mobilní aplikaci Balíkovna nebo na webu Balíkovny. Poté následuje úhrada dopravného kartou a následně obdržíte zmíněný podací kód, který napíšete na balík. Podací kód pak zadáte i na dotykové obrazovce AlzaBoxu a balík vložíte do příslušné schránky. Nová služba už funguje na všech AlzaBoxech a můžete ji využít také při odesílání balíčků v přes Balíkovnu prostřednictvím služby Vinted a Aukro.
Bezštítkové odesílání Balíkovna zavedla v síti Penguin Boxů už na jaře, těch je ale zhruba jen pětistovka.
Od května je také možné posílat balíčky přímo jen mezi AlzaBoxy s tím, že je nutné dopravu zadat v aplikaci Alza. Služba Pošli to AlzaBoxem umožňuje posílat balíky o maximálních rozměrech do 50 cm x 40 cm x 30 cm a hmotností do 10 kg. Chcete-li dopravu využít, neměli byste přes ní posílat věci s hodnotou vyšší než 3000 Kč, což je maximální strop pro odškodnění v případě poškození nebo ztráty zásilky.
Cena dopravného mezi Alzaboxy činí 69 Kč, což je méně než cena dopravy u Zásilkovny (89 Kč) nebo Balíkovny (85 Kč vs. 75 Kč pro registrované) za doručení na výdejní místo. Za dopravu mohou uživatelé služby zaplatit jen elektronicky na terminálu Alzaboxu (platba hotovostí ani bankovním převodem není možná). Doručení by se časově mělo vejít do tří dnů.
Mezi svými výdejními boxy umožňuje posílat zásilky také přepravní společnost GLS.