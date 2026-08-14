XTB rozšířilo Investiční plány. Nově do nich lze zařadit i jednotlivé akcie

Investiční plány v aplikaci XTB už nemusí obsahovat jen ETF. Nově do nich můžete přidávat také jednotlivé akcie, přibyly i předpřipravené varianty portfolií.
XTB upravilo svou službu Investiční plány, která slouží k dlouhodobému investování. Nejvýraznější novinkou je možnost kombinovat v jednom plánu ETF fondy s jednotlivými akciemi. Dosud mohly být plány sestavené pouze z ETF.
Nově si můžete vybrat z předpřipravených globálně diverzifikovaných plánů podle úrovně rizika nebo ze sektorových plánů zaměřených na konkrétní odvětví. Portfolio si můžete sestavit také sami výběrem jednotlivých investičních nástrojů.
Zůstává možnost automatického investování a rebalancování portfolia na požádání. XTB zároveň upravilo rozhraní aplikace, které má poskytovat podrobnější přehled o složení plánu a vývoji investic.
Mnozí investoři se mohou cítit zahlceni tisíci finančními nástroji nebo jednoduše nemají čas denně sledovat své portfolio. Proto jsme Investiční plány vylepšili tak, aby mohl každý začít investovat prostřednictvím připravených, předem definovaných řešení, dodává Vladimír Holovka, regionální ředitel XTB.
Vedle změn Investičních plánů XTB prodloužilo také obchodní hodiny u vybraných evropských akcií. Nově je můžete obchodovat od 7:30 do 22:00 hodin, přičemž služba se v aplikaci aktivuje automaticky.