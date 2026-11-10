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XTB otevírá snadnější cestu k polským akciím. Tamní burza letos překonává i americký trh

Gabriela Hájková
Dnes
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investice, investování, graf, trhy, burza, akcie, růst, pokles Autor: Shutterstock
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Drobní investoři mohou teď snadněji vkládat peníze do společností kótovaných v Polsku. Klienti brokera XTB totiž mají nově automatický přístup k titulům obchodovaným na Varšavské burze cenných papírů, aniž by kvůli tomu museli podávat žádost.

Novinka je důsledkem pilotní spolupráce společnosti XTB a polské burzy, která chce v rámci Programu podpory polského kapitálového trhu nalákat zahraniční drobné investory na tamní trh. V první fázi mohou snazší přístup využít klienti XTB z členských zemí EU.

Polský kapitálový trh nabízí investorům přístup ke společnostem z největších odvětví domácí ekonomiky i k firmám, které působí na mnoha mezinárodních trzích. Patří mezi ně například CD Projekt, Benefit Systems nebo LPP. Zájem o polský trh vidíme i u našich zahraničních klientů. Rozšíření automatického přístupu k nástrojům kótovaným na GPW snižuje provozní bariéry a investorům z jiných zemí usnadňuje zahrnout polské společnosti do svých investičních rozhodnutí, okomentoval novinku Filip Kaczmarzyk, člen představenstva XTB.

Podle něj zvyšování viditelnosti polského kapitálového trhu mezi mezinárodními investory letos nahrává
i samotný vývoj na trzích. Index WIG20 od začátku roku posílil o více než 34 % a index mWIG40 o 30 %, upozornil Kaczmarzyk s tím, že americký index S&P 500 za stejné období vzrostl o necelých 13 %. 

Obchodník s cennými papíry XTB také během října rozšířil hodiny, ve kterých si můžete koupit vybrané americké akcie. V Česku a na Slovensku přes něj nově můžete obchodovat od pondělní 00:00 hod. do pátku 22:00 hod. Dosud byly obchodní hodiny byly navázané na obchodní hodiny amerických burz.

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Autor aktuality

Gabriela Hájková

Gabriela Hájková

Autorka je zástupkyní šéfredaktora serveru Měšec.cz.

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