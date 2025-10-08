XTB odměňuje aktivní klienty. Umožňuje získat 1% cashback z transakcí a převést je na frakční podíl

Investiční společnost XTB odmění své aktivní klienty a umožní jim získat frakční podíly na akcie vybraných společností. Na výhodu dosáhnou přes investiční aplikaci XTB, kde je možné bonusový program aktivovat.
Cashback ve výši 1 % z transakcí provedených kartou eWallet získají klienti, kteří jich provedou aspoň pět za měsíc (nákup nebo prodej) s akciemi a ETF (cashback bude prodloužen o další měsíc po dokončení dalších pěti transakcí na investičním účtu XTB).
Částka, kterou klienti získají takto zpět, může činit maximálně 500 Kč měsíčně. Broker ji následně převede na frakční práva ve společnostech vybraných investorem. Frakční práva jsou však ze strany XTB předvybrána, takže klienti mohou volit z následujících možností:
- Amazon.com Inc
- Alphabet Inc – class A
- NVIDIA Corp
- Tesla Inc
- Microsoft Corp
- Advanced Micro Devices Inc
- Games Workshop Group PLC
- AstraZeneca PLC
- Flutter Entertainment PLC
- ASML Holding NV
- Rheinmetall AG
Klienti kromě toho získají také tři bezplatné výběry z bankomatu.
Mnoho statistik ukazuje, že nejčastější překážkou investování je strach z nedostatku finančních prostředků, který je umocněn stereotypem, že investování je pouze pro ty, kteří disponují velkým množstvím peněz. Nyní však může kdokoli používat svou kartu eWallet jako obvykle a získávat za to peníze zpět. Jelikož se částka převádí na frakční práva, může sloužit jako pevný základ pro budování dalšího kapitálu do budoucna, vysvětlil Vladimír Holovka, ředitel společnosti XTB pro Česko, Slovensko a Maďarsko.
Elektronická peněženka eWallet i multiměnová karta (vydávána na základě licence Mastercard) jsou obě integrované do aplikace XTB.
Podrobnější informace k Programu benefitů, jehož součástí je i zmíněný cashback, najdete na webu XTB.