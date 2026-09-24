XTB novým klientům zúročí volné prostředky na účtu 5% sazbou

Noví klienti investiční společnosti XTB mohou získat výhodné úročení na volné prostředky v korunách. Sazbu ve výši 5 % ročně na volné prostředky po dobu prvních 90 dnů získají ti, kteří si zde v období od 14. září do 31. prosince 2026 otevřou účet.
Abyste sazbu získali, je nutné v každém kalendářním měsíci provést alespoň jednu transakci s akciemi nebo ETF, přičemž minimální objem obchodu není stanoven.
Uvítací úrok se počítá z volných prostředků do celkové výše 605 tis. Kč napříč všemi účty vedenými v českých korunách.
Kromě korunového uvítacího úroku noví klienti mohou získat také uvítací sazbu 2,30 % p. a. na volné prostředky v eurech a 3,40 % p. a. na prostředky v amerických dolarech.
Nejtěžší krok v investování bývá ten první. Řada lidí má peníze připravené, ale čeká na lepší vstupní cenu, na to, až se v tématu lépe zorientuje, nebo prostě na vhodný okamžik. Chceme, aby toto čekání nebylo zbytečné. S uvítacím úrokem mohou volné prostředky vydělávat 5 % ročně, zatímco se klient učí a hledá svou první investici, uvedl k novince Vladimír Holovka, ředitel XTB pro Českou republiku, Slovensko a Maďarsko.
Vladimír Holovka, XTB: Investiční aplikace si vytváříme sami. Před bankami jsme 10 let napřed
Klienti, kteří si otevřeli účet ještě před 14. zářím 2026, mají po dobu prvních 90 dnů na volné prostředky do ekvivalentu 100 tis. eur aplikovány sazby 3,10 % p. a. u korun, 2,50 % p. a. u eur a 3,40 % p. a. u dolarů.
Po uplynutí 90 dnů a na prostředky nad stanovené limity XTB uplatní standardní sazby, které podle webu k 24. září činí 1,40 % p. a. u korun, 1,10 % p. a. u eur a 1,70 % p. a. u dolarů. Preferenční i standardní sazby se každý týden aktualizují a najdete je na webu XTB.
Společnost XTB zároveň oznámila, že její mobilní aplikace má nový vizuální styl, který je čistší a přívětivější.
Ilustrace jsou jednodušší a intuitivnější, barevná paleta je širší a jednotnější a už tolik nestaví na zelené. Rozhraní nově používá písmo XTB Sans, díky čemuž se prostředí aplikace více přibližuje tomu, jak značka XTB komunikuje navenek, popsal Holovka a dodal, že přepracovány byly také produktové karusely, takže produkty i informace je teď možné pochopit na první pohled.