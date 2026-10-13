XTB nově umí obchodovat americké akcie i v noci. Podobnou službu už nabízí konkurence

Obchodník s cennými papíry XTB rozšířil hodiny, ve kterých si můžete koupit vybrané americké akcie. V Česku a na Slovensku nově můžete přes XTB obchodovat od pondělní 00:00 hod. do pátku 22:00 hod. Dosud byly obchodní hodiny byly navázané na obchodní hodiny amerických burz.
Hlavní obchodování na burzách Nasdaq a New York Stock Exchange probíhá od 15:30 do 22:00 českého času. Mimo toto období ale americké společnosti často zveřejňují hospodářské výsledky nebo jiné důležité informace, na které ceny akcií reagují.
Novinka XTB se týká vybraných akcií společností zařazených do indexů Nasdaq 100 a S&P 500. Nejde tedy o všechny americké akcie, které XTB umí obchodovat
Službu si musíte aktivovat
Rozšíření obchodních hodin si musíte aktivovat v nastavení obchodní platformy. U jednotlivých pokynů pak můžete zvolit, zda se mají provádět pouze během standardní obchodní seance, nebo i mimo ni.
Při obchodování mimo běžnou dobu XTB tržní pokyn převede na limitní pokyn podle nejlepší aktuálně dostupné ceny. Jeho provedení však není zaručeno.
Americké akcie lze přes noc obchodovat i jinde
XTB však není prvním brokerem, který v Česku umožňuje nakupovat a prodávat americké akcie v režimu 24/5.
Trading 212
Umí nepřetržité obchodování vybraných amerických akcií včetně zlomkových podílů. Za obchodování akcií neúčtuje provizi, při směně měn si účtuje 0,15 %.
Interactive Brokers a LYNX
Umí obchodovat přes noc s více než 10 000 amerických akcií a ETF. Noční obchody probíhají od 20:00 do 03:50 hod. východoamerického času.
eToro
Umí obchodovat v režimu 24/5 více než 100 populárních amerických akcií.
Revolut
U skutečných amerických akcií nabízí předburzovní obchodování a obchodování po skončení hlavní seance, nikoli však nepřetržitý režim 24/5. Revolut má v nabídce pro 250 vybraných amerických akcií prostřednictvím CFD. Jde tedy o deriváty, při jejichž obchodování ale podkladové akcie nevlastníte.
Obchodování v noci může být dražší, i když broker neúčtuje provizi
Možnost obchodovat v kteroukoliv denní dobu ale neznamená, že je to pro vás výhodné, jako během hlavních obchodních hodin.
Mimo běžnou obchodní dobu je na trhu méně kupujících a prodávajících. Rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou (spread) proto může být výrazně vyšší. Obchod tak může vyjít dráž i bez samostatného poplatku.
Příklad:
Akcie se během standardního obchodování nakupuje za 100,02 USD a prodává za 100 USD, takže spread/marže jsou 0,02 USD. V noci se ale může rozpětí rozšířit například na desítky centů.