Měšec.cz  »  XTB má v aplikaci nový ukazatel nálady v médiích u akcií a ETF

XTB má v aplikaci nový ukazatel nálady v médiích u akcií a ETF

Monika Veselíková
Dnes
přidejte názor

Sdílet

newsimg-new-investice-14.jpg Autor: Shutterstock

Investiční aplikace XTB spustila novou funkci, která má investorům rychle ukázat, jaký tón mají aktuální články a online zprávy o vybrané firmě nebo burzovně obchodovaném fondu (ETF). 

Nový AI nástroj pomocí metod zpracování přirozeného jazyka prochází tisíce textů a převádí je do ukazatele takzvané mediálního sentimentu – pozitivního i negativního.

Funkce je dostupná pro kapitálové nástroje, včetně akcií a ETF. U 300 nejvýznamnějších veřejně obchodovaných společností se výsledek aktualizuje každý den, u ostatních jednou za 3 dny. 

Investoři se topí v informacích, ale trpí nedostatkem přehlednosti, protože nedokážou zpracovat všechny přicházející zprávy. Naše nová funkce založená na umělé inteligenci odstraňuje rušivé vlivy tím, že ukazuje, jak média v daném okamžiku prezentují danou společnost. Díky tomu mohou naši klienti rychleji a přesněji vyhodnotit náladu na trhu, což může zlepšit jejich rozhodování, říká Vladimír Holovka, ředitel XTB pro Česko, Slovensko a Maďarsko. 

Modul se zobrazuje přímo v aplikaci na obrazovce nové objednávky. Souhrn ukáže až 3 body pro býčí (optimistický) a 3 body pro medvědí (pesimistický) pohled. U každého shrnutí si lze otevřít i zdroje, ze kterých systém vycházel. 

Funkce je zatím dostupná v místních jazycích pro investory XTB v Polsku, Česku, na Slovensku, ve Francii, Rumunsku, Německu, Španělsku, Itálii a Chile. Postupně má přibýt i v dalších zemích.

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Monika Veselíková

Monika Veselíková

Autorka je redaktorkou serveru Měšec.cz.

Témata:

Kvíz týdne

Mění se penze, dávky i pravidla pro brigádníky či rodiče. Víte, co je v roce 2026 jinak a co vás čeká?
1/16 otázek
Spustit kvíz

Dále u nás najdete

Jak se změní výše srážek ze mzdy v roce 2026?

Nemluví o vás AI? Váš obchod skončil

Deepfake videa: Kde končí kreativita a začíná manipulace?

Repasovaným mobilům vládnou iPhony. Co na to Android?

Lékaři umí vyměnit srdeční chlopeň i bez velkého řezu hrudníkem

Proč firmy v roce 2026 přecházejí na externí účetnictví?

Daň z nemovitých věcí

Udržitelnost odtud potud. Čechům vadí balení telefonů bez nabíječky

Jak na daň z nemovitých věcí v roce 2026

Sociální, zdravotní a nemocenské pojištění a informace o přehledech

Rozčilují vás AI Overviews? Tady je návod, jak se jich zbavit

Tvořte pro lidi, ne pro stroje, radí expert Googlu

Kdy už nám AI agenti vezmou práci?

OSVČ neušetří 13 488 Kč. Poslanci za si SPD pletou čísla

Blíž k datové suverenitě. Přichází AWS European Sovereign Cloud

Zemřel Scott Adams, tvůrce slavného komiksu Dilber

Koho zachrání minimální předčasný důchod?

Část OSVČ bude letos zálohy měnit třikrát. Co ještě přijde?

Další digitální rádia přicházejí na velké vysílače

Právní realita generativní AI u vás ve firmě: Co musíte vědět?

Nejžádanější na měšec.cz

Chcete nakoupit bitcoin? Využijte naši novou směnárnu!
TO CHCI
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).