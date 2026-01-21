Měšec.cz  »  XTB má v aplikaci nový ukazatel nálady v médiích u akcií a ETF

XTB má v aplikaci nový ukazatel nálady v médiích u akcií a ETF

Monika Veselíková
Dnes
newsimg-new-investice-14.jpg Autor: Shutterstock

Investiční aplikace XTB spustila novou funkci, která má investorům rychle ukázat, jaký tón mají aktuální články a online zprávy o vybrané firmě nebo burzovně obchodovaném fondu (ETF). 

Nový AI nástroj pomocí metod zpracování přirozeného jazyka prochází tisíce textů a převádí je do ukazatele takzvané mediálního sentimentu – pozitivního i negativního.

Funkce je dostupná pro kapitálové nástroje, včetně akcií a ETF. U 300 nejvýznamnějších veřejně obchodovaných společností se výsledek aktualizuje každý den, u ostatních jednou za 3 dny. 

Investoři se topí v informacích, ale trpí nedostatkem přehlednosti, protože nedokážou zpracovat všechny přicházející zprávy. Naše nová funkce založená na umělé inteligenci odstraňuje rušivé vlivy tím, že ukazuje, jak média v daném okamžiku prezentují danou společnost. Díky tomu mohou naši klienti rychleji a přesněji vyhodnotit náladu na trhu, což může zlepšit jejich rozhodování, říká Vladimír Holovka, ředitel XTB pro Česko, Slovensko a Maďarsko. 

Modul se zobrazuje přímo v aplikaci na obrazovce nové objednávky. Souhrn ukáže až 3 body pro býčí (optimistický) a 3 body pro medvědí (pesimistický) pohled. U každého shrnutí si lze otevřít i zdroje, ze kterých systém vycházel. 

Funkce je zatím dostupná v místních jazycích pro investory XTB v Polsku, Česku, na Slovensku, ve Francii, Rumunsku, Německu, Španělsku, Itálii a Chile. Postupně má přibýt i v dalších zemích.

Našli jste v článku chybu?

Autorka je redaktorkou serveru Měšec.cz.

