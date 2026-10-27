VZP zavře téměř třetinu poboček. Změny přijdou už příští rok

Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) plánuje během prvního čtvrtletí roku 2027 uzavřít 53 poboček. Ze současných 182 poboček tak zůstane 129. Po jednání správní rady pojišťovny to oznámil přítomným novinářům ředitel VZP Ivan Duškov.
Rušení se bude týkat zejména malých pracovišť, která jsou otevřená pouze několik dní v týdnu či několik hodin denně a často na nich pracuje jen jeden zaměstnanec. Podle Duškova tato pracoviště vyřizují pouze 6 % všech požadavků, přičemž na jednom z nich například za půl roku obsloužili pouhých 23 lidí. Zaměstnance rušených pracovišť VZP přesune je na větší pobočky.
„Síť pracovišť neprošla 20 let žádnou obměnou,“ uvedl Duškov. Podle něj byla její současná podoba navržena v době, kdy museli lidé většinu záležitostí se zdravotní pojišťovnou řešit osobně.
Konkrétní seznam rušených poboček zatím pojišťovna nezveřejnila. Podle Zdravotnického deníku VZP počítá s tím, že i po uzavření pracovišť půjde dojet autem na nejbližší pobočku do 30 minut (nikoli veřejnou dopravou). O změnách chce pojištěnce a dotčené obce průběžně informovat.
Podle VZP jde více než 70 % potřeb pojištěnců řešit elektronicky. Mobilní aplikaci Moje VZP využívá 3,3 milionu pojištěnců a ročně jde přes přes milion podání. Elektronicky se vyřizuje také 90 % žádostí o příspěvky z fondu prevence.
Pro ty, kteří nechtějí nebo nemohou využívat elektronické služby, plánuje VZP zřídit speciální telefonní linku a zároveň nabídnout možnost online návštěv.
Zbývající pobočky mají postupně své služby rozšířit. Vedle běžné administrativy by měly poskytovat například pomoc s hledáním lékaře, odborné poradenství nebo podporu prevence. Pojišťovna plánuje také zavedení koordinátorů péče, kteří by pomáhali například chronicky nemocným pacientům.