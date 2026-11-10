VZP zavádí novinku: Mobilní aplikace připomene preventivní prohlídku i screening, zvací dopisy už ale nepřijdou

Aplikace Moje VZP, která dosud sloužila k vyřizování agendy spojené se zdravotním pojištěním, umí nově i připomenout preventivní prohlídku a podle věku uživatele aplikace také pozvat na hrazený screening. Všeobecná zdravotní pojišťovna s tímto krokem zároveň omezí zvací dopisy na tato vyšetření, které dosud zasílala poštou. Pojištěncům, kteří v aplikaci nejsou registrovaní, ale budou chodit dopisy dál.
Aplikace Moje VZP se stala silným pomocníkem při komunikaci klientů směrem k VZP. Nově nám pomůže konkrétní věkové skupiny zvát na preventivní a screeningová vyšetření. Klienta upozorní mobil tzv. push notifikací, tedy jednoduše zacinká a na displeji se objeví upozornění s novým doporučením jít na preventivní prohlídku nebo na screening. Zároveň klient dostane e-mail, že má v aplikaci zprávu, popsal Ivan Duškov, ředitel VZP ČR.
Všichni uživatelé v aplikaci nově vidí seznam preventivních prohlídek, které by měli absolvovat u svého praktického lékaře, zubaře a gynekologa, a to i s termínem poslední návštěvy. Rodiče, kteří mají v aplikaci zadané také své děti, uvidí informace i o jejich prohlídkách.
Stejným způsobem bude zvát zdravotní pojišťovna i na screeningová vyšetření hrazená z veřejného zdravotního pojištění. Notifikace zatím budou chodit ke třem z osmi screeningů (screening prsou, děložního hrdla a tlustého střeva).
Novinka může pojištěncům pomoci dosáhnout snadněji na příspěvky z fondu prevence, protože jejich čerpání je podmíněno právě absolvováním preventivních prohlídek. Zasílání notifikací a e-mailů k prevencím a screeningům je ale možné v aplikaci i zrušit.
VZP plánuje nabídku funkcionalit aplikace do budoucna dál rozšiřovat. Další na řadě je možnost nastavit objednávkové systémy tak, aby se příjemce notifikace mohl na screeningové vyšetření rovnou objednat.
V současnosti je možné přes aplikaci např. požádat o příspěvky z fondu prevence a nahrát doklady, požádat o potvrzení o bezdlužnosti nebo žádat o vrácení přeplatku. Dále je možné zde registrovat děti a žádat o jejich zastupování, hlásit změny v evidenci (např. přechod na studium, registrace OSVČ apod.) nebo aktualizovat kontaktní údaje (adresu, tel., e-mail i bankovní účet), zobrazit průkaz pojištěnce nebo zařídit nový v případě ztráty původního. Uživatelé zde ale také vidí přehled čerpané a uhrazené péče nebo vydané léky, Přehled OSVČ za minulý rok apod.
Od letošního roku se dá do aplikace dostat jen přes přihlášení pomocí PIN nebo přes biometrického údaje. Aplikace je přístupná i ukrajinským žadatelům o mezinárodní ochranu a je upravena pro využití i sluchově hendikepovaným klientům. Pojištěnci se přes ní dostanou i na Klub pevného zdraví s výhodami od partnerských podniků.
S aplikací se bude muset sžít řada pojištěnců i nedobrovolně, protože Všeobecná zdravotní pojišťovna plánuje během prvního čtvrtletí roku 2027 uzavřít 53 poboček.