VZP začala vracet rekordní přeplatky za léky. Pošle lidem zpět 680 mil. Kč

Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) začala vracet přeplatky za doplatky na léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely za rok 2022 v celkové výši téměř 681 mil. Kč. Průměrná výše přeplatku činí 1169 Kč.

Proti předcházejícímu roku se počet klientů VZP, kteří dostanou peníze za přeplatky zpět, rozrostl o 48 tisíc osob. Nejvíce bude pojišťovna vracet dětem a mladistvým do 18 let, těch přibylo proti roku 2021 o 66 %, rozešle jim zpět téměř 4,7 mil. Kč.

Pokud jste klienti VZP, nemusíte o zaslání přeplatku nijak žádat, pojišťovna si hlídá překročení ochranného limitu sama a přeplatky odesílá automaticky buď na bankovní účet, pokud ho máte u VZP evidovaný, nebo poštovní poukázkou na registrovanou adresu.

Novela zákona o veřejném zdravotním pojištění č. 48/1997 Sb., která platí od 1. ledna 2022, upravila pravidla pro vyplacení přeplatků. Minimální vyplácená částka, která překračuje ochranný limit, je 200 Kč. Zdravotní pojišťovny vám tedy mohou poslat částku překračující ochranný limit ve chvíli, kdy součet všech přeplatků v daném roce překročí tuto dvousetkorunovou hranici.

Nevyplacené částky do výše 200 Kč se přesouvají nejen mezi jednotlivými čtvrtletími roku, ale nově i mezi roky. Pokud vaše přeplatky překročí tuto hranici, vrátí vám ji pojišťovna nejpozději do 60 dní po uplynutí kalendářního čtvrtletí, ve kterém jste limit překročili.

Roční limity na započitatelné doplatky:

Děti mladší 18 let: 1 000 Kč

Dospělí ve věku 19 – 64 let: 5000 Kč

Senioři 65 – 69 let: 1000 Kč

Senioři nad 70 let a invalidní pojištěnci, kteří svou invaliditu doložili zdravotní pojišťovně: 500 Kč