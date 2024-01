VZP sjednocuje pravidla pro čerpání příspěvků z fondu prevence. Co se změnilo?

Všeobecná zdravotní pojišťovna od ledna zjednodušila podmínky a sjednotila termíny pro čerpání příspěvků z fondu prevence. VZP tím chce klientům usnadnit orientaci v systému žádostí o proplacení příspěvků a snížit chybovost při jejich podávání.





V roce 2024 je možné žádat o příspěvek jen s platebním dokladem s datem úhrady od 1. 1. 2024. Za platební doklad je považována faktura, účtenka, paragon, příjmový pokladní doklad nebo potvrzení. Pojišťovna začne příspěvky z fondu prevence vyplácet od 1. 2. 2024 (VZP vyplácí příspěvek zpravidla do 30 dnů od podání žádosti, déle to může trvat např. kvůli chybějícím dokladům), a to na bankovní účet.





Předkládaný platební doklad při podání žádosti nesmí být starší více než tři měsíce od zaplacení. Platební doklady je možné sčítat až do výše stanoveného limitu pro konkrétní příspěvek. Stáří dokladu se posuzuje podle data poslední úhrady služby nebo zboží. V případě žádosti s více doklady platí, že podmínku staří max. tři měsíce musí splňovat alespoň jeden z těchto předložených platebních dokladů, upřesnila mluvčí VZP Viktorie Plívová.

Dodala také, že v roce 2024 bude obecně možné u každého z příspěvků podat pouze dvě žádosti. Výjimkou z tohoto pravidla bude program psychosociální podpory (příspěvek na terapeutická sezení), kde i nadále bude možné požádat o proplacení po každé z uhrazených terapií či kumulovaně (dle vašeho rozhodnutí) a také příspěvky na metabolická onemocnění (nízkobílkovinná dieta a bezlepková dieta), kde je stanoveno čerpání dvakrát ročně, tj. 1× za každé pololetí. Počet žádostí se také netýká ani příspěvků na očkování, kde VZP příspěvek hradí jednorázově (pevně stanovou částku příspěvku).

Příklad U příspěvku na pohyb dětí (od ledna navýšen do 2000 Kč) platí, že pokud budete chtít požádat o proplacení čtyř různých pětisetkorunových příspěvků na čtyři různé pohybové aktivity dítěte, můžete tak učinit jen ve dvou žádostech. Tzn. v každé žádosti můžete uplatnit najednou dva doklady (na 500 Kč) potvrzující uhrazení dané služby. Zdroj: VZP

V roce 2024 zdravotní pojišťovna mění lhůty pro podání žádosti o příspěvek:

on-line formulářem dostupným v aplikaci Moje VZP – od 1. 2. 2024 do 31. 12. 2024,

osobně na přepážce nebo podatelně kterékoliv pobočky VZP, případně vložením do sběrného boxu či poštovní schránky – od 1. 1. 2024 a nejpozději do 30. 11. 2024,

poštou na adresu: VZP ČR, Regionální pobočka Praha, Na Perštýně 359/6, 110 00, Praha 1 – od 1. 1. 2024 a nejpozději do 30. 11. 2024.

Pro přijetí žádosti je rozhodné datum podání v aplikaci Moje VZP, datum na razítku pošty nebo na obálce vhozené do sběrného boxu či schránky na pobočce.

Abyste mohli čerpat příspěvky z fondu prevence nesmíte VZP dlužit na pojistném, penále, pokutách, popř. nákladech exekučního řízení. Při podání žádosti o příspěvek u vás také nesmí být evidována přeregistrace k jiné zdravotní pojišťovně pro následující období.

Zdravotní pojišťovna pro rok 2024 navýšila rozpočet fondu prevence na 1,6 mld. Kč (tj. o 63 % více než v roce 2023), takže některé příspěvky je možné čerpat do vyšších částek. Příspěvky můžete kombinovat, není zaveden celkový limit u jednotlivce.