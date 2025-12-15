VZP navýšila rozpočet pro svůj program prevence. Vysvětlujeme, jaké příspěvky se zvýší a jaký klesne

Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) vyčlenila na podporu zdravého životního stylu prostřednictvím fondů prevence v roce 2026 částku 2,26 mld. Kč, což je o 5,9 % více než letos. Rozpočet fondu prevence se od roku 2020 navýšil 3,5krát.
Nově bude VZP přispívat 1500 Kč klientům s onemocněním diabetes mellitus na edukační pobyty, dospělým zvyšuje příspěvek na očkování proti chřipce na 300 Kč (původně 200 Kč – pozn. red.). Částku 2000 Kč na nákup pomůcek při onkologické léčbě vč. protetických podprsenek budou moci čerpat i klientky po preventivním odstranění prsu z důvodu vysokého rizika onemocnění, vyjmenovala mluvčí VZP Viktorie Plívová, s tím, že příspěvek na pomůcky pro diabetiky bude od roku 2026 zrušen.
Struktura příspěvků a podmínky pro jejich čerpání podle ní zůstávají v roce 2026 stejné.
Odměna za prevenci
Dospělí klienti mohou čerpat:
- 500 Kč na pohybové aktivity nebo dentální hygienu, pokud absolvují preventivní prohlídku u praktického lékaře během uplynulých 24 měsíců,
- 1000 Kč v případě, že se zúčastnili v uplynulých 24 měsících alespoň jednoho předepsaného screeningového programu onkologických onemocnění.
Na děti je možné čerpat:
- 2000 Kč na pohybové aktivity vč. lyžařského kurzu pořádaného školou nebo na dentální hygienu.
Očkování
Pojišťovna přispívá dětem i dospělým na řadu očkování nehrazených z veřejného zdravotního pojištění (např. proti klíšťové encefalitidě nebo hepatitidě A).
VZP nemá stanovenou celkovou částku, kterou mohou klienti čerpat na očkování. Příspěvek se vztahuje vždy ke konkrétnímu očkování proti infekčnímu onemocnění, jeho výše může čítat několik set až několik tisíc korun, uvedla Plívová.
Podpora při nemoci
- Složení příspěvku pro klienty s diagnózou diabetes mellitus se změnilo. Nově mohou všichni čerpat příspěvek 1500 Kč na edukační pobyty, pokud jsou vícedenní a organizované pacientskou organizací uvedenou v seznamu Ministerstva zdravotnictví ČR a pacienti mají doporučení České diabetologické společnosti ČLS JEP.
O příspěvek bude možné žádat jen na edukační část pobytu, nikoli na úhradu ubytování, stravy, doprovodných aktivit apod. Při žádosti bude třeba doložit platební doklad o úhradě pobytu, potvrzení o účasti na edukačním pobytu organizátorem akce a doklad o diagnóze (pokud nebyl dokládán v minulosti), popsala mluvčí zdravotní pojišťovny.
- Diabetici mohou i nadále žádat o příspěvek 1500 Kč na vybrané rehabilitační procedury a terapie lázeňského typu.
- Příspěvek na pomůcky pro diabetiky bude od roku 2026 zrušen.
- Klienti s diabetem starší 18 let budou moci i nadále čerpat 3000 Kč na přístrojové ošetření nohou.
- Klientky, které podstoupí preventivní odstranění prsu z důvodu vysokého rizika onemocnění (tzn. není podmíněno léčbou chemoterapií) mohou nově čerpat 2000 Kč na pomůcky při onkologické léčbě zahrnující nákup speciálních protetických podprsenek po ablaci prsu.
- Příspěvek pro děti do 18 let a studenty do 26 let se statusem nezaopatřené dítě na bezlepkovou dietu (8000 Kč) a nízkobílkovinnou dietu (12 000 Kč) zůstává stejný.
- Beze změny bude i příspěvek pro děti do 18 let na odlehčené sádry nebo fixace ve výši 1500 Kč.
Prevence onemocnění
- Zůstává příspěvek 500 Kč na vyšetření kožních znamének pro všechny klienty.
- Klienti starší 35 let mohou i nadále čerpat příspěvek 3000 Kč na komplexní onkologickou prohlídku.
- Pojištěncům od 18 do 45 let zůstává příspěvek 500 Kč na ultrazvukové vyšetření prsu.
- Všichni klienti starší 7 let budou moci proto čerpat 5000 korun na terapie (max. výše příspěvku je 500 Kč na 1 sezení) poskytnuté on-line nebo prezenčně terapeutem, který se účastní tohoto programu VZP.
- Částku 2500 Kč mohou využít klienti starší 18 let na léčivé přípravky při odvykání kouření (příspěvek je možné čerpat 1krát za pět let).
- Na testování paměti nebo nákup kognitivních pomůcek mohou požádat o příspěvek ve výši 500 Kč klienti starší 65 let.
Příspěvek k porodu a po porodu
Maminky v rámci jednoho těhotenství mohou vyčerpat až 5000 Kč na příspěvek na:
- nehrazená screeningová vyšetření,
- nákup pomůcek,
- vhodnou pohybovou aktivitu či vybrané rehabilitační procedury a terapie lázeňského typu.
- Navíc mohou využít 3000 Kč na nákup umělé výživy, mateřského mléka z banky nebo rehabilitační péči poskytnutou předčasně narozeným miminkům v případě, že se miminko narodilo předčasně s porodní váhou do 1500 gramů.
- VZP přispívá 4500 Kč na nákup nostril v lékárně nebo nemocnici miminkům s rozštěpem rtu.
Dárci
- Bezpříspěvkoví dárci krve, plazmy, krevních destiček nebo kostní dřeně, kteří alespoň 1krát ročně podstoupili bezplatný odběr, mohou čerpat 4000 Kč na vybrané rehabilitační procedury a terapie lázeňského typu a dentální hygienu.
- Neaktivní ocenění dárci krve mohou žádat o příspěvek 500 Kč na vybrané rehabilitační procedury a terapie lázeňského typu.
- Pro dárce orgánů je výše příspěvku na vybrané rehabilitační procedury a terapie lázeňského typu, sportovní vybavení a vitamíny stanovena na 10 000 Kč.