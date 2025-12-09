Výstava ukazuje novou zlatou minci se symbolem Pyramid v Gíze

Do konce prosince je prodloužena výstava, která je věnovaná nové sběratelské minci „Pyramidy v Gíze“. Ta je součástí série Sedm divů světa, za níž stojí společnost Zlaťáky.cz.
Výstava probíhá symbolicky v době, kdy se cena zlata dostala na historické maximum – přes 84 000 korun za trojskou unci (přes 4 000 USD).
Představená zlatá mince o hmotnosti 100 g a ryzosti 999,9/1000 je limitována na pouhých 47 kusů. Její rub zobrazuje Velkou pyramidu zalitou egyptským sluncem v prostorovém reliéfu.
„Pyramidy v Gíze jsou dalším mistrovským dílem, které spojuje vysoký reliéf, precizní řemeslo a historickou autenticitu. Jsme rádi, že tuto výjimečnou emisi můžeme představit právě v Praze, a to v době, kdy zlato znovu potvrzuje svou roli bezpečného přístavu,“ uvedl Martin Štich, ředitel společnosti Zlaťáky.cz.
Každá mince ze série připomíná jeden z nejznámějších architektonických skvostů starověku. Motiv pyramid je po Zahradách Semiramidiných a Soše Dia v Olympii třetí mincí z kolekce.
Výstavu si můžete přijít prohlédnout v pražském sídle společnosti.