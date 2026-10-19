Výrobce dveří DOORNITE na burze získal jen 26 milionů. Původně si šel pro nejméně 80 milionů

Český výrobce interiérových dveří a zárubní DOORNITE v pondělí 19. 10. 2026 ve 12:00 hodin ukončil veřejnou nabídku akcií na trhu Start pražské burzy. Investoři mu upsali celkem 65 270 akcií za cenu 400 Kč/ks. Firma tak získala 26,1 milionu korun. Obchodování s jejími akciemi začne oficiálně v pátek 23. 10. 2026.
Výsledek úpisu je ale výrazně nižší, než pro jaký si firma původně šla. Investorům na burze nabízela až 200 000 nově vydávaných akcií v cenovém rozpětí 400–500 Kč/ks. Při plném úpisu by tak mohla získat 80 – 100 mil. Kč, nakonec ale udala jen necelou třetinu nabízených akcií, a to ještě na spodní hranici ceny.
Generální ředitel společnosti Pavel Šatný přitom ještě na začátku října v rozhovoru pro Newstream uvedl, že firma chce získat min. 80 mil. korun, podle Forbesu až 100 mil. Kč.
Parametry akcie
- ISIN: CZ1008003421
- Trh: BCP, Star Market
Peníze z úpisu mají směřovat zejména do modernizace a automatizace výroby, rozšiřování výrobních kapacit a případných akvizic. Šlo o úpis nových akcií, stávající vlastníci firmy své podíly neprodávali.
DOORNITE je český výrobce dveří a zárubní se sídlem v Jihlavě s výrobní historií od roku 1957. Firma dříve patřila americké skupině Masonite, v roce 2021 ji převzal český management. Dveře vyrábí v Jihlavě a zárubně v Uherském Hradišti. Své výrobky dodává také na zahraniční trhy.