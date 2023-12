Výplata věřitelům Sberbank se odkládá. Jeden z věřitelů se odvolal a stopl platby všem

Autor: Dalibor Z. Chvátal

Insolvenční správkyně Jiřina Lužová nemůže v nejbližší době vyplatit věřitele zkrachovalé Sberbank. V polovině listopadu schválil insolvenční soud výplatu věřitelům formou částečného rozvrhu, ale nyní se jeden z věřitelů proti tomuto schválení odvolal. Jedná se o společnost LitFin SPV 9, která má u bývalé Sberbank pohledávku ve výši cca 27 milionů Kč.





Svolení soudu tedy není pravomocné a 15 300 věřitelů, kteří měli dostat 95 % svých vkladů, tak budou ještě muset počkat, až se k odvolání vyjádří Vrchní soud v Praze.





Jeden z věřitelů bohužel využil svého práva na odvolání proti rozhodnutí soudu o částečném rozvrhu. Nemohu tedy spustit výplatu v 95% výši zjištěných pohledávek věřitelů, kterou jsem plánovala zahájit 18. prosince 2023, jak jsem již dříve několikrát veřejně deklarovala, říká Jiřina Lužová. Podle jejího názoru je odvolání společnosti LitFin SPV 9 nedůvodné a věří, že Vrchní soud nakonec potvrdí platnost rozhodnutí o částečném rozvrhu.

Jak už jsem v minulosti několikrát opakovala, v procesu insolvence jsou okolnosti, které nemohu ze své pozice nijak ovlivnit, například to, zda věřitel, se kterým nevedu žádný incidenční spor a jehož pohledávka je zařazena do výplaty, podá odvolání. Mrzí mě to zejména vůči ostatním věřitelům, kteří na své peníze čekají, když jsem učinila vše pro to, abych jim vyplatila 95% jejich pohledávek ještě v tomto roce, dodala insolvenční správkyně.