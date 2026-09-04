Výměnu řidičáku vyřešíte online. Pokud chcete průkaz dřív kvůli ztrátě, ušetříte tím na poplatku

Do konce roku vyprší platnost u 243 tisíc řidičských průkazů. Pořízení nového průkazu je v současnosti poměrně jednoduchá záležitost. Výměna se dá vyřídit online přes Portál dopravy (kam je možné se přihlásit třeba s bankovní identitou). Způsob vyzvednutí je dvojí. Buď se pro něj stavíte na vámi vybraném úřadu a nebude vás to nic stát, nebo si ho necháte poslat do výdejního boxu či na výdejní místo. V takovém případě zaplatíte poplatek 100 Kč (poplatek je nevratný i v případě, že byste si tam průkaz nakonec nevyzvedli).
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Samotná výměna řidičského průkazu před koncem platnosti (probíhá jednou za deset let) není zpoplatněna. Požádat o ni je možné už tři měsíce předem. V případě online žádosti je podání rychle a navíc systém automaticky použije vaši nejaktuálnější fotografii i podpis z digitálních registrů státu. Nemusíte tedy nic skenovat ani nikam později nosit.
O řidičák můžete online požádat i před koncem platnosti, například kvůli tomu, že vám byl odcizen nebo jste ho ztratili. Pak zaplatíte 160 Kč za vydání ve standardní lhůtě do 20 dnů nebo 560 Kč za vydání ve zkrácené lhůtě do 5 dnů. Podáte-li žádost online přes Portál dopravy, získáte 20% slevu z tohoto poplatku.
Ministerstvo dopravy ČR plánuje do konce tohoto roku řidičům nabídnout také možnost nastavení notifikace blížícího se konce platnosti průkazu na Portálu dopravy. Dalším krokem pak má být dokončení digitalizace převodu vozidel na nového vlastníka (a související úkony), která plánuje spustit v červenci příští rok.