Měšec.cz  »  Výměna v představenstvu ČSOB Pojišťovny. Od února sem nově nastoupí Petr Hošek

Výměna v představenstvu ČSOB Pojišťovny. Od února sem nově nastoupí Petr Hošek

Gabriela Hájková
Dnes
ČSOB Autor: Depositphotos

Do představenstva ČSOB Pojišťovny od 1. února nastoupí Petr Hošek. Na pozici vystřídá Stanislava Umu, který zde skončil ke konci minulého roku, protože se rozhodl působit dál už mimo skupiny ČSOB. Na svém místě zároveň zastával i funkci místopředsedy představenstva. Kdo se jí nově ujme zveřejní ČSOB Pojišťovna v nejbližších týdnech.

Stanislav Uma stál u zásadní modernizace a zefektivnění likvidace pojistných událostí, významně přispěl ke zlepšení projektového a procesního managementu i činností back office. Zároveň se podílel na posílení celkové spolupráce ve skupině ČSOB a přispěl k mnoha úspěchům a oceněním, které jsme jako pojišťovna v posledních letech získali, ocenil bývalého člena představenstva Jiří Střelický, generální ředitel ČSOB Pojišťovny. 

Nastupující Petr Hošek má v oblasti pojišťovnictví bohaté zkušenosti. Začínal jako produktový manažer v České pojišťovně (2004), pak působil jako provozní ředitel ve společnosti AXA CZ/SK a od roku 2012 jako zástupce generálního ředitele AXA Assistance CEE. V této společnosti byl také odpovědný za polský, slovenský a rakouský trh. V letech 2016 až 2020 zastával pozici Chief Technical Officer ve společnosti AXA Partners CEE a do skupiny KBC nastoupil v roce 2020 jako generální ředitel společnosti Ušetřeno.cz. 

Vítám u nás Petra Hoška, který přichází doplnit náš tým. Má bohaté zkušenosti jak z finančního sektoru, tak z oblasti technologií a inovací. Věřím, že díky těmto svým přednostem posune péči o naše klienty zase o kus dopředu, uvedl k příchodu nového člena představenstva Střelický. 

Podle Hoška před pojistným trhem stojí řada atraktivních technologických výzev, které jsou pro ČSOB Pojišťovnu příležitostí k inovacím služeb. Naším společným cílem je posunout klientskou spokojenost na další úroveň a tím posílit naši pozici na trhu, plánuje Hošek.

Petr Hošek, ČSOB PojištovnaAutor: ČSOB Pojišťovna (se svolením)
Autor aktuality

Gabriela Hájková

Gabriela Hájková

Autorka je zástupkyní šéfredaktora serveru Měšec.cz.

